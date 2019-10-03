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الإدارة العامّة للحرس الوطني تحذر من هبوب رياح رمليّة قويّة تحجب الرّؤية ببن قردان

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تُعلم الإدارة العامّة للحرس الوطني عن هبوب رياح رمليّة قويّة تحجب الرّؤية بكامل مرجع نظر معتمديّة بن قردان ولاية مدنين نتيجة رداءة الأحوال الجوّية.
ودعت وزارة الداخلية في بلاغ مروري اصدرته اليوم الخميس مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة واستعمال الأضواء وعدم المجازفة وأخذ الإحتياطات اللازمة والتقيّد بقواعد السّير والجولان.

واضاف البلاغ انه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليّات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71.963.512 71.960.


448 كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.
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