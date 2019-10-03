تشريعية2019-سيدي بوزيد: تسجيل 24 مخالفة انتخابية

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي تم تسجيلها بدائرة سيدي بوزيد، 24 مخالفة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حسب ما اكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات نبيل جلالي في تصريح ل(وات).
وتتعلق المخالفات بالتعليق خارج الاماكن المخصصة (5 مخالفات)، وعدم الاعلان عن نشاط انتخابي (17 مخالفة) واستعمال اطفال قصر في الحملة ومخالفة تراتيب توزيع المنح.
كما وجهت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، 10 تنابيه إلى ممثلي القائمات المترشحة حول استعمالهم لصفحات مدعومة خلال حملتهم الانتخابية وطالبتهم بحذفها.
ومن جهة أخرى، أشرت الهيئة على 60 بيانا ومعلقة انتخابية للقائمات الانتخابية فيما لم تقم بقية القائمات ال13 بالإجراءات الخاصة بالتاشير على بياناتها ومعلقاتها الانتخابية.
وتتعلق المخالفات بالتعليق خارج الاماكن المخصصة (5 مخالفات)، وعدم الاعلان عن نشاط انتخابي (17 مخالفة) واستعمال اطفال قصر في الحملة ومخالفة تراتيب توزيع المنح.
كما وجهت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، 10 تنابيه إلى ممثلي القائمات المترشحة حول استعمالهم لصفحات مدعومة خلال حملتهم الانتخابية وطالبتهم بحذفها.
ومن جهة أخرى، أشرت الهيئة على 60 بيانا ومعلقة انتخابية للقائمات الانتخابية فيما لم تقم بقية القائمات ال13 بالإجراءات الخاصة بالتاشير على بياناتها ومعلقاتها الانتخابية.
En continu
- Hier 18:45 وديع الجريء أنقذ الافريقي و يزعج هؤلاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
25°
|25°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|26°-19
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 674) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 316) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 789) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 565) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 524) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 88 178) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 381) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 558) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 144) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 653) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 742) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 874) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 58 634) آخر عمليات سبر الآراء..
( 53 068) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 998) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 691) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 517) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 340) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 105) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 272) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:legitme (Tunisia )
Sur: الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة