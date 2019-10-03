تشريعية2019-سيدي بوزيد: تسجيل 24 مخالفة انتخابية

Jeudi 03 Octobre 2019



وات

- بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي تم تسجيلها بدائرة سيدي بوزيد، 24 مخالفة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حسب ما اكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات نبيل جلالي في تصريح ل(وات).وتتعلق المخالفات بالتعليق خارج الاماكن المخصصة (5 مخالفات)، وعدم الاعلان عن نشاط انتخابي (17 مخالفة) واستعمال اطفال قصر في الحملة ومخالفة تراتيب توزيع المنح.كما وجهت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، 10 تنابيه إلى ممثلي القائمات المترشحة حول استعمالهم لصفحات مدعومة خلال حملتهم الانتخابية وطالبتهم بحذفها.ومن جهة أخرى، أشرت الهيئة على 60 بيانا ومعلقة انتخابية للقائمات الانتخابية فيما لم تقم بقية القائمات ال13 بالإجراءات الخاصة بالتاشير على بياناتها ومعلقاتها الانتخابية.