Radio Babnet Tunisie On Air: Malhoun Maroc - Rodd Il Jawabb  

تشريعية2019-سيدي بوزيد: تسجيل 24 مخالفة انتخابية

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي تم تسجيلها بدائرة سيدي بوزيد، 24 مخالفة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حسب ما اكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات نبيل جلالي في تصريح ل(وات).

وتتعلق المخالفات بالتعليق خارج الاماكن المخصصة (5 مخالفات)، وعدم الاعلان عن نشاط انتخابي (17 مخالفة) واستعمال اطفال قصر في الحملة ومخالفة تراتيب توزيع المنح.
كما وجهت الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، 10 تنابيه إلى ممثلي القائمات المترشحة حول استعمالهم لصفحات مدعومة خلال حملتهم الانتخابية وطالبتهم بحذفها.

ومن جهة أخرى، أشرت الهيئة على 60 بيانا ومعلقة انتخابية للقائمات الانتخابية فيما لم تقم بقية القائمات ال13 بالإجراءات الخاصة بالتاشير على بياناتها ومعلقاتها الانتخابية.

  
  
     
  
cadre-3f9af307be35441030f988ddbaa05f5c-2019-10-03 11:30:03






0 de 0 commentaires pour l'article 190312



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 03 أكتوبر 2019 | 4 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:02 15:28 12:15 06:16 04:50
25°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 20°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2025°-2027°-1826°-1922°-17
  • Avoirs en devises
    17767,5

  • (2 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13204 DT        1$ =2,87880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 oct)   159,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570101162|190312 277|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires