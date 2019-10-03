أيام قرطاج السينمائية 2019 : قائمة المشاريع المختارة ضمن ورشة ''تكميل''

Jeudi 03 Octobre 2019



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- أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) يوم الخميس عن قائمة المشاريع المختارة ضمن ورشة "تكميل" التابعة للمنصة الاحترافية لأيام قرطاج السينمائية 2019 "قرطاج للمحترفين".وتهدف ورشة تكميل التي ستقام في دورتها السادسة أيام 28 و29 و30 أكتوبر 2019 إلى تمكين صناع الأفلام الأفارقة والعرب من عرض أفلامهم (الروائية الطويلة أو الوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج على لجنة تحكيم دولية.وفي ما يلي قائمة المشاريع المختارة في ورشة تكميل 2019 :حضانة ليلية - سنو ماموني (بوركينا فاسو) ) الرسالة - لكو ميا وكريستوفر كينغ ( كينيا نحن من هناك - وسام طانيوس (لبنان) رحلة سيلفانا ومحمد - ماهر أبي سمرة (لبنان) فريترا - لوك رزانجوانا وتوفانيانا رسونيفو (مدغشقر) ميكا- إسماعيل فروخي (المغرب) ) في الطريق إلى المليار- ديودو حمادي (الكونغو عن جمود الأرض - يسر قاسمي ومارو مازوشي (تونس)