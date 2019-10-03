أيام قرطاج السينمائية 2019 : قائمة المشاريع المختارة ضمن ورشة ''تكميل''

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) يوم الخميس عن قائمة المشاريع المختارة ضمن ورشة "تكميل" التابعة للمنصة الاحترافية لأيام قرطاج السينمائية 2019 "قرطاج للمحترفين".
وتهدف ورشة تكميل التي ستقام في دورتها السادسة أيام 28 و29 و30 أكتوبر 2019 إلى تمكين صناع الأفلام الأفارقة والعرب من عرض أفلامهم (الروائية الطويلة أو الوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج على لجنة تحكيم دولية.
وفي ما يلي قائمة المشاريع المختارة في ورشة تكميل 2019 :
حضانة ليلية - سنو ماموني (بوركينا فاسو) ) الرسالة - لكو ميا وكريستوفر كينغ ( كينيا نحن من هناك - وسام طانيوس (لبنان) رحلة سيلفانا ومحمد - ماهر أبي سمرة (لبنان) فريترا - لوك رزانجوانا وتوفانيانا رسونيفو (مدغشقر) ميكا- إسماعيل فروخي (المغرب) ) في الطريق إلى المليار- ديودو حمادي (الكونغو عن جمود الأرض - يسر قاسمي ومارو مازوشي (تونس)
وتهدف ورشة تكميل التي ستقام في دورتها السادسة أيام 28 و29 و30 أكتوبر 2019 إلى تمكين صناع الأفلام الأفارقة والعرب من عرض أفلامهم (الروائية الطويلة أو الوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج على لجنة تحكيم دولية.
وفي ما يلي قائمة المشاريع المختارة في ورشة تكميل 2019 :
حضانة ليلية - سنو ماموني (بوركينا فاسو) ) الرسالة - لكو ميا وكريستوفر كينغ ( كينيا نحن من هناك - وسام طانيوس (لبنان) رحلة سيلفانا ومحمد - ماهر أبي سمرة (لبنان) فريترا - لوك رزانجوانا وتوفانيانا رسونيفو (مدغشقر) ميكا- إسماعيل فروخي (المغرب) ) في الطريق إلى المليار- ديودو حمادي (الكونغو عن جمود الأرض - يسر قاسمي ومارو مازوشي (تونس)
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
26°
|26°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-20
|25°-19
|27°-18
|26°-20
|20°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 714) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 327) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 819) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 581) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 541) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 89 938) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 399) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 579) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 71 228) آخر عمليات سبر الآراء..
( 66 165) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 660) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 748) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 004) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 075) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 003) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 695) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 540) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 348) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 116) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 389) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:afarit (Tunisia )
Sur: التيار الديمقراطي يتوجّه إلى القضاء بخصوص الوثيقة المسربة حول تعاقد نبيل قروي وعيش تونسي والنهضة مع مؤسسات إشهار أجنبية ، وهيئة الانتخابات توضح