بعد ثماني سنوات : حبيبة الغريبي تتسلم في الدوحة ذهبية سباق 3000 متر موانع لبطولة العالم

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تسلمت العداءة التونسية حببية الغريبي امس بالدوحة الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن بطولة العالم بدايغو بكوريا الجنوبية لعام 2011 التي تم سحبها من العداءة الروسية يوليا زاريبوفا بسبب ثبوت تناولها منشطات .
وقرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى منح الذهبية الى حببية الغريبي صاحبة المركز الثاني ( الميدالية الفضية ) واعتبارها متوجة بالسباق .
وجاء تسليم حبيبة الغريبي الميدالية الذهبية على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة .
وأعربت العداءة التونسية حبيبة الغريبي عن سعادتها الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية بعد ثماني سنوات، منذ بطولة العالم لألعاب القوى في دايفو الكورية الجنوبية في عام 2011، التي حُرمت خلالها من التتويج بذهبية 3000 متر موانع.
وافادت في تصريحات صحفية ان تسلمها للميدالية الذهبية في الدوحة يعيد لها ولبلدها تونس الاعتبار بعد ثماني سنوات من السباق مشيرة إلى أنها ستواصل مشوارها في ألعاب القوى حتى دورة الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان طوكيو 2020".
وقرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى منح الذهبية الى حببية الغريبي صاحبة المركز الثاني ( الميدالية الفضية ) واعتبارها متوجة بالسباق .
وجاء تسليم حبيبة الغريبي الميدالية الذهبية على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة .
وأعربت العداءة التونسية حبيبة الغريبي عن سعادتها الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية بعد ثماني سنوات، منذ بطولة العالم لألعاب القوى في دايفو الكورية الجنوبية في عام 2011، التي حُرمت خلالها من التتويج بذهبية 3000 متر موانع.
وافادت في تصريحات صحفية ان تسلمها للميدالية الذهبية في الدوحة يعيد لها ولبلدها تونس الاعتبار بعد ثماني سنوات من السباق مشيرة إلى أنها ستواصل مشوارها في ألعاب القوى حتى دورة الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان طوكيو 2020".
En continu
- Hier 18:45 وديع الجريء أنقذ الافريقي و يزعج هؤلاء
- Hier 15:26 آخر عمليات سبر الآراء..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
25°
|25°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|26°-19
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 644) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 311) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 774) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 557) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 512) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 87 447) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 377) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 546) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 137) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 651) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 742) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 839) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 136) آخر عمليات سبر الآراء..
( 53 067) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 994) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 691) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 510) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 340) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 100) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 237) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:mandhouj (France )
Sur: ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّاه على المباشر والأخير يغضب ويهدّد بقطع الأيدي!!