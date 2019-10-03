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بعد ثماني سنوات : حبيبة الغريبي تتسلم في الدوحة ذهبية سباق 3000 متر موانع لبطولة العالم

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تسلمت العداءة التونسية حببية الغريبي امس بالدوحة الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن بطولة العالم بدايغو بكوريا الجنوبية لعام 2011 التي تم سحبها من العداءة الروسية يوليا زاريبوفا بسبب ثبوت تناولها منشطات .

وقرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى منح الذهبية الى حببية الغريبي صاحبة المركز الثاني ( الميدالية الفضية ) واعتبارها متوجة بالسباق .
وجاء تسليم حبيبة الغريبي الميدالية الذهبية على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة .


وأعربت العداءة التونسية حبيبة الغريبي عن سعادتها الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية بعد ثماني سنوات، منذ بطولة العالم لألعاب القوى في دايفو الكورية الجنوبية في عام 2011، التي حُرمت خلالها من التتويج بذهبية 3000 متر موانع.

وافادت في تصريحات صحفية ان تسلمها للميدالية الذهبية في الدوحة يعيد لها ولبلدها تونس الاعتبار بعد ثماني سنوات من السباق مشيرة إلى أنها ستواصل مشوارها في ألعاب القوى حتى دورة الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان طوكيو 2020".

  
  
     
  
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