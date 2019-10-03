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بنزرت: فضّ إشكال إنجاز محطة التطهير بالمنطقة الصناعية في أوتيك بكلفة 11مليون دينار

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - بعد تعطّلها لأشهر عدة تمّ فضّ الإشكال المعطّل للانطلاق في إنجاز دراسة مشروع محطّة تطهير بمواصفات عصرية وفنية حديثة بمحيط المنطقة الصناعية في أوتيك ، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتطهير ببنزرت حمادي القبطني مراسل (وات) بالجهة.

وذكر القبطني أن جلسة عمل انتظمت أمس بمقر الولاية بإشراف الوالي محمد قويدر، وبحضور مختلف الاطراف والمصالح المتدخّلة المحلية والجهوية والمركزية ، وتمّ الاتفاق على إنجاز المحطة على مساحة 3 هك بمنطقة التوسّع في محيط المنطقة الصناعية في أوتيك وهي منطقة تابعة للوكالة العقارية الصتاعية .
وأوضح أنّ محطّة التطهير الجديدة تندرج ضمن مشروع وطني كبير مبرمج من قبل الادارة العامة لديوان التطهير يشمل إنجاز 9 محطات تطهير بكامل الجمهورية حيث تقدر تكلفة محطة أوتيك بحوالي 11 مليون دينار، وستمكّن من الحدّ من تلوّث محيط المنطقة وتطهير المياه الصناعية وايضا حماية المحيط الطبيعي وبحيرة غار الملح من الترسّبات الملوثة التي تشهدها وأيضا إمكانية إدراج المحيط العمراني القريب من المنطقة وهي منطقة زهانة-أوتيك ضمن شبكة التطهير.


  
  
     
  
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