تشريعية 2019- قفصة : قائمة ائتلاف الكرامة توصل اللقاءات المباشرة بالناخبين في إطار حملتها الانتخابية

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - اعتمدت قائمة ائتلاف الكرامة منذ انطلاق حملتها الانتخابية للانتخابات البرلمانية بدائرة قفصة على آلية طرق الابواب والتواصل المباشر مع النّاخبين في سعي منها لاستمالتهم واقناعهم بالتصويت لفائدتها يوم الاحد القادم 6 أكتوبر.
وذكر رئيس القائمة سمير ماجدي لــ(وات) إن مرشّحي هذا الائتلاف بكل الدوائر الانتخابية ومنها قفصة قد حملوا على عاتقهم ملفّ كشف والتدقيق في الثروات الوطنية ومنها الفسفاط الذي قال عنه إنّه قطاع ينخره الفساد متعهّدا بفتح هذا الملفّ وبمحاسبة الفاسدين في حال نال ثقة ناخبي قفصة.
وتساءل هذا المترشّح عمّا قدّمته الدولة لجهة قفصة مقابل إستغلال مناجم الفسفاط التي تدرّ عائدات كبيرة على خزينة الدولة وفق تعبيره، مشيرا بالخصوص إلى الاوضاع المتردّية للطرقات والصحة وكل المرافق بالمناطق المنجمية ومعتبرا أن جهة قفصة هي في قطيعة مع الدولة ومع المسؤولين بسبب التهميش الذي تعاني منه منذ عقود من الزمن .
وأضاف رئيس قائمة إئتلاف الكرامة أنّه على البرلمان القادم أن يكون حازما في صياغة تشريعات وقوانين تخدم الجهات ومستمدّة من مبدأ التمييز الايجابي الذي أقرّه الدستور قائلا إنه يتبنّى مقترح تخصيص جزء من عائدات مبيعات الفسفاط لتمويل برامج تنموية في جهة قفصة.
وأكّد هذا المترشح أنّ نواب ائتلاف الكرامة وفي حال فازوا بمقاعد في البرلمان فإنهم سيلعبون بجدّية دورهم الرقابي في مراقبة مدى التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المواطنين وفي معالجة عوائق المشاريع المعطلة داعيا الناخبين إلى التصويت لمن سمّاهم "الأيادي النظيفة " مؤكدا أن الترشّح لهذه الانتخابات بالنسبة لقائمات ائتلاف الكرامة ليس غاية في حدّ ذاته بل أن هذا الائتلاف يسعى إلى ان يكون في السلطة.
وتتنافس سبعون قائمة مستقلّة وحزبية وائتلافية بدائرة قفصة من أجل الفوز بالمقاعد السبعة المخصّصة لهذه الدائرة في مجلس نواب الشعب.
وذكر رئيس القائمة سمير ماجدي لــ(وات) إن مرشّحي هذا الائتلاف بكل الدوائر الانتخابية ومنها قفصة قد حملوا على عاتقهم ملفّ كشف والتدقيق في الثروات الوطنية ومنها الفسفاط الذي قال عنه إنّه قطاع ينخره الفساد متعهّدا بفتح هذا الملفّ وبمحاسبة الفاسدين في حال نال ثقة ناخبي قفصة.
وتساءل هذا المترشّح عمّا قدّمته الدولة لجهة قفصة مقابل إستغلال مناجم الفسفاط التي تدرّ عائدات كبيرة على خزينة الدولة وفق تعبيره، مشيرا بالخصوص إلى الاوضاع المتردّية للطرقات والصحة وكل المرافق بالمناطق المنجمية ومعتبرا أن جهة قفصة هي في قطيعة مع الدولة ومع المسؤولين بسبب التهميش الذي تعاني منه منذ عقود من الزمن .
وأضاف رئيس قائمة إئتلاف الكرامة أنّه على البرلمان القادم أن يكون حازما في صياغة تشريعات وقوانين تخدم الجهات ومستمدّة من مبدأ التمييز الايجابي الذي أقرّه الدستور قائلا إنه يتبنّى مقترح تخصيص جزء من عائدات مبيعات الفسفاط لتمويل برامج تنموية في جهة قفصة.
وأكّد هذا المترشح أنّ نواب ائتلاف الكرامة وفي حال فازوا بمقاعد في البرلمان فإنهم سيلعبون بجدّية دورهم الرقابي في مراقبة مدى التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المواطنين وفي معالجة عوائق المشاريع المعطلة داعيا الناخبين إلى التصويت لمن سمّاهم "الأيادي النظيفة " مؤكدا أن الترشّح لهذه الانتخابات بالنسبة لقائمات ائتلاف الكرامة ليس غاية في حدّ ذاته بل أن هذا الائتلاف يسعى إلى ان يكون في السلطة.
وتتنافس سبعون قائمة مستقلّة وحزبية وائتلافية بدائرة قفصة من أجل الفوز بالمقاعد السبعة المخصّصة لهذه الدائرة في مجلس نواب الشعب.
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Par:afarit (Tunisia )
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