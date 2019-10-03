Radio Babnet Tunisie On Air: Chadia - Ya Hassen  

المهدية: وصول 16 بحارا كانوا محتجزين في ليبيا منذ الأحد المنقضي

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - وصل 16 بحارا من أصيلي ولاية المهدية ميناء الصيد البحري بالمهدية، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بعدما تم إطلاق سراحهم من قبل قوات خفر السواحل الليبية التي احتجزتهم على متن مركبي صيد منذ الأحد 29 سبتمبر 2019 بسبب دخولهم المياه الإقليمية.

وتجمع أهالي البحارة في ميناء الصيد البحري بالمهدية في ساعات ما بعد الظهر، بعد سماعهم خبر إطلاق سراحهم، وتأمين القيمة المالية للمحاضر التي حررها خفر السواحل الليبي في شأنهم.


وقال أحد البحارة من بين المحتجزين في تصريح لـ"وات" إن "حجز المركبين والبحارة كان وفقا للأطر القانونية الليبية، وكانت المعاملة جيدة في مكان الايقاف"، مشددا على أن "المجموعة المحتجزة لم تتعرض إلى عنف أو تهديد أو معاملة سيئة من أي نوع".
وأضاف، في ذات الصدد، أن "القوات الأمنية الليبية قادت مراكبنا إلى مسافة 40 ميلا من السواحل الليبية نحو المياه التونسية لتأمين عودتنا، بعدما وفروا لنا البنزين والمؤونة".

وأوضح محمد سنان، شقيق بحارين اثنين من بين المجموعة المحتجزة، في تصريح لـ"وات" أنه منذ وقوع الحادثة "انطلقت مساع مكثفة من وزارة الخارجية التونسية والقنصل التونسي بطرابلس لفض الإشكال وإطلاق سراح البحارة".
وأشار سنان إلى أن "أهالي البحارة تمكنوا من مهاتفة ذويهم في مركز الإيقاف وربطوا اتصالات بأشقائهم في ليبيا للإطمئنان على الحالة الصحية للمحتجزين".
وكان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية قد أكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاثنين المنقضي، أن المفاوضات حثيثة مع السلطات الليبية، والسعي مكثف لإطلاق سراح البحارة المحتجزين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.

  
  
     
  
cadre-0500fd5009c2dc2abbd5877649c1d415-2019-10-03 00:47:36






0 de 0 commentaires pour l'article 190287



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 03 أكتوبر 2019 | 4 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:02 15:28 12:15 06:16 04:50
22°
 25° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2025°-2027°-1826°-2023°-19
  • Avoirs en devises
    17767,5

  • (2 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13204 DT        1$ =2,87880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 oct)   159,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570084857|190287 270|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires