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كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي الى ثمن النهائي

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - تاهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور ثمن النهائي من مسابقة كاس محمد السادس للاندية الابطال بعد فوزه اليوم في ملعب رادس على نادي النجمة اللبناني بهدفين لصفر في اطار اياب الدور السادس عشر وسجل طه ياسين الخنيسي هدفي الترجي د21 ود80 وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1 .



  
  
     
  
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