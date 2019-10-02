شركة ''Anglo tunisian Oil and Gaz تقتني أسهم شركة ''مادكو انرناجي

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - نظمت شركة" Anglo tunisian Oil and Gaz Limited مساء الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 بتونس حفل استقبال تم خلاله الإعلان عن اقتناء أسهم الشركة البترولية " مادكو انارجي "وذلك بإشراف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وسفيرة بريطانيا بتونس " لويز دي سوزا" وبحضور المدير التنفيذي للشركة " James Berwick "ومهدي بن عبد الله رئيس الغرفة التونسية البريطانية للتجارة والصناعة.
وثمن سليم الفرياني مبادرة الشركة التي قررت القيام باستثمارات جديدة في تونس وأكد على ضرورة العمل الجماعي لتطوير الاستثمار في مجال المحروقات والتشجيع على البحث والاستكشاف خصوصا في قطاعي النفط والغاز بالإضافة إلى تشريك كل الفاعلين في المجال لتحسين مناخ الاستثمار.
وتجدر الإشارة أن شركة " "Anglo tunisian Oil and Gaz قد اقتنت سنادات محروقات شركة" مادكو" المتواجدة بالجنوب التونسي على غرار إمتياز اسغلال "بئر طرطر" ورخصتي البحث "جنوب رمادة "و"جناين الوسطى" في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية " إيتاب" والتي تتمتع أيضا بحقوق و التزامات رخصة البحث برج الخضراء بالإضافة إلى امتيازي استغلال بخليج الحمامات " كوسوموس و " ياسمين "
هذا وتعتزم الشركة القيام بأشغال حفر وآبار تطويرية على السنادات المذكورة في الفترة القادمة.
وثمن سليم الفرياني مبادرة الشركة التي قررت القيام باستثمارات جديدة في تونس وأكد على ضرورة العمل الجماعي لتطوير الاستثمار في مجال المحروقات والتشجيع على البحث والاستكشاف خصوصا في قطاعي النفط والغاز بالإضافة إلى تشريك كل الفاعلين في المجال لتحسين مناخ الاستثمار.
وتجدر الإشارة أن شركة " "Anglo tunisian Oil and Gaz قد اقتنت سنادات محروقات شركة" مادكو" المتواجدة بالجنوب التونسي على غرار إمتياز اسغلال "بئر طرطر" ورخصتي البحث "جنوب رمادة "و"جناين الوسطى" في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية " إيتاب" والتي تتمتع أيضا بحقوق و التزامات رخصة البحث برج الخضراء بالإضافة إلى امتيازي استغلال بخليج الحمامات " كوسوموس و " ياسمين "
هذا وتعتزم الشركة القيام بأشغال حفر وآبار تطويرية على السنادات المذكورة في الفترة القادمة.
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Par:mandhouj (France )
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