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تشريعية 2019/دائرة تونس1: قائمة ''بني وطني'' في جولة ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين في الزهروني

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قام عدد من أعضاء قائمة "بني وطني" (حزبية)، المترشحة بدائرة تونس1 الانخابية، والعديد من مناصريهم، اليوم الاربعاء، بجولة ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين بمنطقة "الزهروني"، وذلك في اطار حملة الانتخابات التشريعية، حيث تولوا توزيع مطويات تتعلق ببرنامجهم الانتخابي.
وأفاد العضو المرشح بقائمة "بني وطني"، يوسف ناجي، "وات"، بأن التواصل الميداني يظل من الوسائل الناجعة للاحتكاك المباشر مع المواطن واطلاعه على ما يحملونه من برامج للفترة البرلمانية المقبلة، بما يخدم كل المناطق حسب خصوصياتها واحتياجاتها، وبما يخدم الصالح العام في الان نفسه.
وأشار، في هذا السياق، الى ما يتضمنه برنامج القائمة من محاور جوهرية تتعلق بالحياة اليومية والمجتمعية للمواطن التونسي أينما كان، إذ تم التركيز على المجال الصحي في علاقة بضرورة تعصير المستشفيات والمستوصفات، عبر توفير الامكانات البشرية والمادية، بما يحفز الاطباء والاطار شبه الطبي على العمل والبذل، بالاضافة الى بناء مستشفيات جامعية مطابقة للمعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة التربوية والتعليمية في جميع مراحلها وبكل شعبها واختصاصاتها، لفت ناجي إلى أهمية مطابقة التعليم والتكوين لمتطلبات سوق الشغل قصد الضغط على تفاقم البطالة، مؤكدا ضرورة الارتقاء بجودة التعليم والانفتاح على التجارب والخبرات الخارجية.

وتحدث أيضا عن الجانب الأمني وما يستدعيه من تطبيق صارم للقانون ومكافحة ناجعة وجادة لظاهرة العنف والجريمة التي تنخر المجتمع التونسي، عبر ايجاد الحلول التنموية لاحتواء الشباب العاطل عن العمل وادماجهم في الحركة الاقتصادية الوطنية.
كما أوضح أن برنامج قائمة "بني وطني" يسعى الى تحقيق النهوض الاقتصادي الذي يجب أن ينطلق من مقاومة الانتصاب الفوضوي في الأحياء الشعبية، وتنظيم الباعة المتجولين، عبر إحداث مناطق مخصصة لهم، بما ييسر إدماجهم في الدورة الاقتصادية، فضلا عن تطوير الآليات الرقابية في كل الأسواق والمحلات التجارية لضمان الشفافية والتحكم في الأسعار وضمان احترام جودة المنتوجات.

  
  
     
  
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