تشريعية 2019/دائرة مدنين: رصد مخالفات في حملة الانتخابات التشريعية ونسق متفاوت بين القائمات

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - بعد وصولها وإيداعها في مستودع الخزن، يتواصل وضع المعدات الانتخابية في الحاويات المخصصة لها لتوزع يوم السبت على 611 مكتب اقتراع، وفق عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين، عبد العزيز القمودي.
وفي سياق متابعة حملة الانتخابات التشريعية، أوضح القمودي أنه تم تسجيل 165 مخالفة، تم حفظ 79 منها لأنها لا ترتقي الى درجة المخالفة.
وشملت بقية المخالفات الاشهار السياسي في صفحات التواصل الاجتماعي (16 قائمة)، والقيام بنشاط سابق لأوانه يتصل بالحملة الرئاسية (قائمتان)، إلى جانب عدم التزام نشاطين بمكانهما وتوقيتهما، و42 محضرا تتصل بتعليق معلقات دون أن تؤشر عليها الهيئة، و14 نشاطا غير مصرح به.
وقد قامت الهيئة بالتنبيه على القائمات المخالفة، ومدت البلديات ب27 مراسلة لإزالة المعلقات غير المؤشر عليها، فتجاوبت بعض البلديات بالسرعة المطلوبة، مقابل عدم تفاعل بلديات أخرى إلى حد اليوم، وفق القمودي.
ويتواصل نسق حملة الانتخابات التشريعية بدائرة مدنين على نفس الوتيرة التي انطلق بها هذا الأسبوع الاخير من الحملة، بتباين واضح بين القائمات، غير أن أبرز شكل للتواصل في هذه الحملة تمثل في توزيع المطويات على المواطنين بالأسواق والأحياء والمحلات التجارية، مع اعتماد الوسائط الحديثة وصفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص كوسيلة أساسية للتواصل، في ظل الامتداد الجغرافي للولاية وبعد مناطقها عن بعضها البعض، وأيضا بسبب محدودية الإمكانيات المادية لا سيما بالنسبة للقائمات المستقلة، لتبقى القائمات الحزبية والمستقلة متواجدة بشكل مكثف ميدانيا.
وفي سياق متابعة حملة الانتخابات التشريعية، أوضح القمودي أنه تم تسجيل 165 مخالفة، تم حفظ 79 منها لأنها لا ترتقي الى درجة المخالفة.
وشملت بقية المخالفات الاشهار السياسي في صفحات التواصل الاجتماعي (16 قائمة)، والقيام بنشاط سابق لأوانه يتصل بالحملة الرئاسية (قائمتان)، إلى جانب عدم التزام نشاطين بمكانهما وتوقيتهما، و42 محضرا تتصل بتعليق معلقات دون أن تؤشر عليها الهيئة، و14 نشاطا غير مصرح به.
وقد قامت الهيئة بالتنبيه على القائمات المخالفة، ومدت البلديات ب27 مراسلة لإزالة المعلقات غير المؤشر عليها، فتجاوبت بعض البلديات بالسرعة المطلوبة، مقابل عدم تفاعل بلديات أخرى إلى حد اليوم، وفق القمودي.
ويتواصل نسق حملة الانتخابات التشريعية بدائرة مدنين على نفس الوتيرة التي انطلق بها هذا الأسبوع الاخير من الحملة، بتباين واضح بين القائمات، غير أن أبرز شكل للتواصل في هذه الحملة تمثل في توزيع المطويات على المواطنين بالأسواق والأحياء والمحلات التجارية، مع اعتماد الوسائط الحديثة وصفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص كوسيلة أساسية للتواصل، في ظل الامتداد الجغرافي للولاية وبعد مناطقها عن بعضها البعض، وأيضا بسبب محدودية الإمكانيات المادية لا سيما بالنسبة للقائمات المستقلة، لتبقى القائمات الحزبية والمستقلة متواجدة بشكل مكثف ميدانيا.
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