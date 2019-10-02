تشريعية 2019/دائرة زغوان: قائمة حزب الجبهة الشعبية تتعهد برد الاعتبار للمدرسة العمومية ومراجعة هيكلة الأراضي الدولية وحسن استغلالها

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- أكد فيصل بن زيد، رئيس قائمة حزب الجبهة الشعبية بدائرة زغوان، أثناء تواجده، اليوم الاربعاء، بإحدى المناطق الريفية بمعتمدية الناظور، في إطار الحملة الإنتخابية التشريعية، أن قائمته ستعمل، في حال فوزها في انتخابات 6 أكتوبر 2019، على "رد الإعتبار للمدرسة العمومية، التي أصبحت تشكو قلة التجهيزات ونقصا في الإطارات التربوية التي تتمتع بكفاءة بيداغوجية عالية".وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "الإنتدابات الهشة من نواب ومتعاقدين، أضرت بالمنظومة التربوية العمومية، وساهمت في تدني المستوى العلمي للتلميذ"، مضيفا أنه "سيدفع في اتجاه دعم إعادة تجربة المدارس العليا للمعلمين (ترشيح المعلمين) للرفع من جودة التعليم ببلادنا ومن الكفاءة العلمية لأجيالنا القادمة"، وفق تعبيره.وتعهد رئيس قائمة حزب الجبهة الشعبية، من جهة أخرى، بإعادة النظر في هيكلة الأراضي الدولية المهملة وكذلك المستولى عليها بدون سند قانوني، وحسن توظيفها، بصورة تضمن تطور القطاع الفلاحي وتوفير الإنتاج وخلق مواطن الشغل لأغلب العائلات بالمناطق الريفية، بحكم الطابع الفلاحي للجهة.وشكل القطاع الصحي إحدى أولويات القائمة، حيث ذكر فيصل بن زيد أن المؤسسات الصحية بالجهة، على قلتها، تعاني من نقص كبير في طب الإختصاص ومن قلة التجهيزات الطبية وتدني الخدمات بها، مؤكدا أن قائمته تلتزم بالعمل على تطوير هذا القطاع وتحسين خدماته وتقريبه من المواطن خاصة بالأرياف.وقد كان لأعضاء قائمة الجبهة الشعبية اليوم لقاءات مباشرة بعدد من المواطنين ببعض المناطق الريفية بكل من الناظور والفحص، تولوا خلالها توضيح مضمون برنامجهم الإنتخابي، ودعوهم إلى التصويت لفائدة قائمتهم.