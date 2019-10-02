تشريعية 201/دائرة نابل2: قائمة حزب آفاق تونس تؤكد أن من أولوياتها ''النهوض بالمنظومة التعليمية'' وتأمين '' دخل الكرامة'' لضعاف الحال

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- أكد رئيس قائمة حزب آفاق تونس المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2، امحمد علي المنقعي، في تصريح ل"وات" اليوم الاربعاء، أن النهوض بالمنظومة التعليمية، وتعهد البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وإيقاف نزيف الانقطاع المدرسي، وتأمين "دخل الكرامة" لضعاف الحال، تشكل أبرز أولويات القائمة.وأشار المنقعي، على هامش زيارة ميدانية أداها أعضاء القائمة إلى السوق الأسبوعية ببوعرقوب، الى أن قائمته الحزبية تدخل الانتخابات "في إطار حرص حزب افاق تونس على مواصلة قيامه بدوره السياسي والاجتماعي، وتتوجه للناخبين ببرنامج متكامل يتكون من 260 اقتراحا بخصوص 26 محورا تتصل بكل ما يشغل بال التونسيين"، على حد قوله.وأوضح أن قائمته ستعمل على مقاومة الانقطاع المدرسي بالدفع نحو تكثيف من الإنصات والإحاطة النفسية والاجتماعية بالمؤسسات التربوية، وباتجاه تحديد أهداف مضبوطة لكل مؤسسة تربوية، إضافة إلى العمل على تعميم رياض الاطفال ابتداء من سن 3 سنوات، من أجل تنشئة سليمة ومتوازنة.وواعتبر المتحدث أن قائمته تطرح حلولا لمسألة غلاء الأسعار، تقوم على الترفيع في دخل المواطن والأسر، من خلال التقليص في الأداءات، ودفع الحركية الاقتصادية، وإحكام توزيع الثروات، مؤكدا أن ضعاف الحال سيحظون ببرنامج خصوصي أطلق عليه الحزب اسم "دخل الكرامة"، بما يؤمن العيش الكريم للأسر الضعيفة.وبين أن قائمته الحزبية ستدافع، إذا حظيت بثقة الناخبين، على وضع سياسة جديدة للتصرف في صندوق الدعم، ليتم توجيه الدعم إلى مستحقيه، وليتم دعم الأفراد والأسر ضعيفة الحال والمتوسطة، لا دعم المواد والسلع الاستهلاكية.وتعهد بأن قائمة حزب آفاق تونس ستدفع من أجل إعادة توجيه المنوال التنموي، الذي قال "إنه بلغ حده اليوم، وأصبح في حاجة إلى مراجعة في اتجاه التركيز على الجودة والمردودية والاستثمار فيهما"، مبينا أن القطاع السياحي، على سبيل المثال، مدعو إلى التوجه نحو النوعية والربحية، وعدم الاقتصار على عدد السياح (الكم).ولاحظ امحمد علي المنقعي أن قائمته تتقدم للناخبين ببرنامج طموح لوضع "استراتيجية ثقافية حقيقية تقوم على دفع الإبداع الثقافي"، من خلال نشر الفضاءات الثقافية الصغرى بكل المعتمديات لتكثيف الفرص أمام الشباب للإبداع في شتى المجالات الثقافية، ولا تقتصر العملية على الاستهلاك الثقافي".والتزم بأن يعبر عن صوت الناخبين داخل مجلس نواب الشعب، وأن ينقل مشاغلهم لتكون منطلقا لتطوير البرامج والتدخلات، فضلا عن تعهده بالعمل على البحث عن آليات دعم البلديات، والمساعدة على حلحلة الاشكاليات التي قد تواجهها حتى تضطلع بدورها الحيوي في مدنها وتساهم في تحسين نوعية حياة المتساكنين.