الرابطة المحترفة الاولى/الجولة الرابعة / اتحاد بن قردان يصعد الى المركز الثاني مؤقتا

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- صعد اتحاد بن قردان الى المركز الثاني مؤقتا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على ارضه اليوم الاربعاء على النادي البنزرتي بهدفين دون رد في اطار الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة.وسجل هدفي المباراة ميلو دوس سانتوس في الدقيقة د61 وعمر زكري في الدقيقة 80 وياتي هذا الانتصار وهو الفوز الثالث للاتحاد في البطولة هذا الموسم لمحو خيبة الانسحاب من اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس الاتحاد الافريقي الاحد الماضي امام بانداري الكيني 2-1.وقد رفع فريق اتحاد الجنوب رصيده الى 9 نقاط خلف الاتحاد المنستيري المتصدر (10 نقاط) فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 4 نقاط في المركز الخامس صحبة الملعب التونسي والنادي البنزرتي ومستقبل سليمان وهلال الشابة والنجم الساحلي الذي فاز اليوم على شبيبة القيروان بهدفين نظيفين ايضا.وكان فريق جوهرة الساحل تمكن اليوم من تحقيق انتصاره الاول هذا الموسم وذلك على ملعب حمام سوسة بفضل كل من مرتضى بن وناس في الدقيقة 2 من ضربة جزاء وكريم العريبي في الدقيقة 75 علما وانه تنقصه مباراتان امام فريقي هلال الشابة والنجم المتلوي.وتدور لاحقا المباراة الاخيرة من الدفعة الثانية التي ستجمع بين النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث واتحاد تطاوين صاحب المركز 11 دون حضور الجمهور وذلك انطلاقا من الساعة السادسة مساء .في ملعب حمام سوسة (دون حضور الجمهور) النجم الساحلي - شبيبة القيروان 2-صفرفي ملعب بن قردان اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي 2-صفرفي ملعب صفاقس ( دون حضور الجمهور) س18 النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين هيثم القصعيفي ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي / نجم المتلوي 1-0في ملعب رادس النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري صفر-1في ملعب الكرم نادي حمام الانف - هلال الشابة 1-2