تشريعية2019-سليانة: رئيس القائمة المستقلة ''الانتصار والشموخ'' يتعهد بتسوية ملف الحضائر والنواب المعلمين والاساتذة

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- تعهد المترشح عن القائمة المستقلة للانتخابات التشريعية "الانتصار و الشموخ" اكرم الحرباوي خلال قيامه اليوم الأربعاء باتصال مباشر مع المواطنين بالسوق الاسبوعية بسليانة المدينة بتسوية ملف الحضائر والنواب المعلمين والاساتذة فضلا عن التسريع في ملف المقاسم الفلاحية الموجهة لأصحاب الشهائد العليا.واضاف الحرباوي في تصريح (لوات) انه سيعمل على توفير الظروف الموضوعية للاستثمار في الجهة عبر العمل على اعادة تهيئة المناطق الصناعية، ودفع السياحة الايكولوجية عن طريق مسالك سياحية جبلية بالإضافة إلى العمل على احداث مساحات ترفيهية بالجهة.