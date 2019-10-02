تشريعية 2019 القصرين : القائمة المستقلة ''قصارنية موش قصّار النية '' لم تقم باي نشاط دعائي لانعدام الامكانيات

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قال محمد علي السعداوي رئيس القائمة المستقلة "قصارنية موش قصار النية " المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين أن قائمته لم ولن تقم بأية نشاط دعائي في إطار حملة هذا الإستحقاق الإنتخابي المنتظر نظرا لإنعدام الإمكانيات المادية اللازمة لهذه الحملة بعد تخلي مسانديهم عن دعمهم رغم وعودهم.
وأضاف المتحدث أن كافة أعضاء القائمة هم عاطلون عن العمل ويعيشون تحت عتبة الفقر مما حال دون توفير مستلزمات الحملة من مطويات تحمل صور المترشحين والبيان الإنتخابي.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج القائمة الإنتخابي بين السعداوي أنه يرتكز بالأساس على تسوية وضعية عمال الحضائر والعاطلين عن العمل وتقديم قروض ميّسرة للعاطلين عن العمل الي حين وصولهم إلى مرحلة الإنتاج حتى يتمكنوا من خلاص ديونهم مع توسيع منح التغطية الإجتماعية لكل ربة بيت دخل عائلتها أقل من 700 دينار .
وذكر ذات المصدر في سياق متصل أن قائمته فكرت في حلول للنهوض بجهة القصرين وتنميتها عبر تكوين صندوق جهوي يكون المواطن المساهم الرئيسي فيه بمساهمة بسيطة بغاية التمتع بقانون يلزم الدولة بدعم هذا الصندوق بضعف المبلغ المتبرع به على أن توجه كافة التبرعات الى خدمة التنمية بالجهة من تطوير للبنية التحتية وغيرها.
وأضاف المتحدث أن كافة أعضاء القائمة هم عاطلون عن العمل ويعيشون تحت عتبة الفقر مما حال دون توفير مستلزمات الحملة من مطويات تحمل صور المترشحين والبيان الإنتخابي.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج القائمة الإنتخابي بين السعداوي أنه يرتكز بالأساس على تسوية وضعية عمال الحضائر والعاطلين عن العمل وتقديم قروض ميّسرة للعاطلين عن العمل الي حين وصولهم إلى مرحلة الإنتاج حتى يتمكنوا من خلاص ديونهم مع توسيع منح التغطية الإجتماعية لكل ربة بيت دخل عائلتها أقل من 700 دينار .
وذكر ذات المصدر في سياق متصل أن قائمته فكرت في حلول للنهوض بجهة القصرين وتنميتها عبر تكوين صندوق جهوي يكون المواطن المساهم الرئيسي فيه بمساهمة بسيطة بغاية التمتع بقانون يلزم الدولة بدعم هذا الصندوق بضعف المبلغ المتبرع به على أن توجه كافة التبرعات الى خدمة التنمية بالجهة من تطوير للبنية التحتية وغيرها.
En continu
- 15:26 آخر عمليات سبر الآراء..
- 13:19 لماذا يحبون نبيل ؟
- Hier 23:33 رفض الإفراج على نبيل القروي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:30
|18:04
|15:29
|12:16
|06:15
|04:49
|
26°
|25°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-21
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 586) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 288) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 726) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 536) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 463) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 332) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 491) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 71 447) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 66 109) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 636) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 721) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 477) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 057) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 982) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 684) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 471) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 316) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 072) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 116) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 296) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: رضا بلحاج: ''هيئة الدفاع عن القروي ستطلب تأجيل الدور الثاني من الرئاسية''