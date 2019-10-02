تشريعية 2019 القصرين : القائمة المستقلة ''قصارنية موش قصّار النية '' لم تقم باي نشاط دعائي لانعدام الامكانيات

Mercredi 02 Octobre 2019



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- قال محمد علي السعداوي رئيس القائمة المستقلة "قصارنية موش قصار النية " المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين أن قائمته لم ولن تقم بأية نشاط دعائي في إطار حملة هذا الإستحقاق الإنتخابي المنتظر نظرا لإنعدام الإمكانيات المادية اللازمة لهذه الحملة بعد تخلي مسانديهم عن دعمهم رغم وعودهم.وأضاف المتحدث أن كافة أعضاء القائمة هم عاطلون عن العمل ويعيشون تحت عتبة الفقر مما حال دون توفير مستلزمات الحملة من مطويات تحمل صور المترشحين والبيان الإنتخابي.وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج القائمة الإنتخابي بين السعداوي أنه يرتكز بالأساس على تسوية وضعية عمال الحضائر والعاطلين عن العمل وتقديم قروض ميّسرة للعاطلين عن العمل الي حين وصولهم إلى مرحلة الإنتاج حتى يتمكنوا من خلاص ديونهم مع توسيع منح التغطية الإجتماعية لكل ربة بيت دخل عائلتها أقل من 700 دينار .وذكر ذات المصدر في سياق متصل أن قائمته فكرت في حلول للنهوض بجهة القصرين وتنميتها عبر تكوين صندوق جهوي يكون المواطن المساهم الرئيسي فيه بمساهمة بسيطة بغاية التمتع بقانون يلزم الدولة بدعم هذا الصندوق بضعف المبلغ المتبرع به على أن توجه كافة التبرعات الى خدمة التنمية بالجهة من تطوير للبنية التحتية وغيرها.