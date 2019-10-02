وزير العدل : ''ملف نبيل القروي قضائي بحت ولسنا مطلعين على مضمونه''

Mercredi 02 Octobre 2019



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- قال وزير العدل محمد كريم الجموسي اليوم الاربعاء على هامش زيارة يؤديها الى ولاية سيدي بوزيد ان ملف نبيل القروي هو "ملف قضائي ووزارة العدل ليست سوى سلطة تنفيذية ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات السلطة القضائية." وبين في تصريح اعلامي ان الوزارة ليست مطلعة على اوراق الملف ولها ثقة في قرارات مؤسسات القضاء ولا تعلق عليها.وبخصوص الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين قال الجموسي انها سحابة عابرة ومرت بسلام مشيرا الى وجود بادرة في اطار المجلس الاعلى للقضاء بهدف وضع ميثاق ينظم التعامل بين جناحي العدالة ،المحاماة والقضاء اللذين يضطلعان بدورهام في تحقيق العدالة.من جهة اخرى اشرف وزير العدل في ولاية سيدي بوزيد على افتتاح السنة التربوية بمركز الجانحين بمعتمدية السوق الجديد وعاين مختلف ورشات التكوين الخاصة بالبستنة والميكانيك والحلاقة والطبخ ونسبة الاقبال عليها قصد اعطاء الاطفال الجانحين الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و18 سنة فرصة للتعلم والتكوين للرجوع الى الحياة العادية وذلك لتفادي ظاهرة العود .كما ادى زيارة الى السجن المدني بسيدي بوزيد اين اطلع على وضعية المسجونين واستمع الى مشاغلهم.ج/شوقي