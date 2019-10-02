وزير العدل : ''ملف نبيل القروي قضائي بحت ولسنا مطلعين على مضمونه''

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قال وزير العدل محمد كريم الجموسي اليوم الاربعاء على هامش زيارة يؤديها الى ولاية سيدي بوزيد ان ملف نبيل القروي هو "ملف قضائي ووزارة العدل ليست سوى سلطة تنفيذية ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات السلطة القضائية.
" وبين في تصريح اعلامي ان الوزارة ليست مطلعة على اوراق الملف ولها ثقة في قرارات مؤسسات القضاء ولا تعلق عليها.
وبخصوص الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين قال الجموسي انها سحابة عابرة ومرت بسلام مشيرا الى وجود بادرة في اطار المجلس الاعلى للقضاء بهدف وضع ميثاق ينظم التعامل بين جناحي العدالة ،المحاماة والقضاء اللذين يضطلعان بدورهام في تحقيق العدالة.
من جهة اخرى اشرف وزير العدل في ولاية سيدي بوزيد على افتتاح السنة التربوية بمركز الجانحين بمعتمدية السوق الجديد وعاين مختلف ورشات التكوين الخاصة بالبستنة والميكانيك والحلاقة والطبخ ونسبة الاقبال عليها قصد اعطاء الاطفال الجانحين الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و18 سنة فرصة للتعلم والتكوين للرجوع الى الحياة العادية وذلك لتفادي ظاهرة العود .
كما ادى زيارة الى السجن المدني بسيدي بوزيد اين اطلع على وضعية المسجونين واستمع الى مشاغلهم.
ج/شوقي
" وبين في تصريح اعلامي ان الوزارة ليست مطلعة على اوراق الملف ولها ثقة في قرارات مؤسسات القضاء ولا تعلق عليها.
وبخصوص الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين قال الجموسي انها سحابة عابرة ومرت بسلام مشيرا الى وجود بادرة في اطار المجلس الاعلى للقضاء بهدف وضع ميثاق ينظم التعامل بين جناحي العدالة ،المحاماة والقضاء اللذين يضطلعان بدورهام في تحقيق العدالة.
من جهة اخرى اشرف وزير العدل في ولاية سيدي بوزيد على افتتاح السنة التربوية بمركز الجانحين بمعتمدية السوق الجديد وعاين مختلف ورشات التكوين الخاصة بالبستنة والميكانيك والحلاقة والطبخ ونسبة الاقبال عليها قصد اعطاء الاطفال الجانحين الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و18 سنة فرصة للتعلم والتكوين للرجوع الى الحياة العادية وذلك لتفادي ظاهرة العود .
كما ادى زيارة الى السجن المدني بسيدي بوزيد اين اطلع على وضعية المسجونين واستمع الى مشاغلهم.
ج/شوقي
1 de 1 commentaires pour l'article 190252
En continu
- 13:19 لماذا يحبون نبيل ؟
- Hier 23:33 رفض الإفراج على نبيل القروي
- Hier 21:17 لأول مرة .. امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي
- Hier 19:16 سوسة: القبض على متورطين في مقتل سائح ألماني
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:30
|18:04
|15:29
|12:16
|06:15
|04:49
|
31°
|31°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-22
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 554) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 267) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 686) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 521) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 436) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 313) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 461) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 093) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 619) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 708) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 59 586) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 55 350) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 53 046) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 968) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 672) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 447) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 309) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 055) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 020) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 271) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: وزير العدل : ''ملف نبيل القروي قضائي بحت ولسنا مطلعين على مضمونه''