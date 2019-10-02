Radio Babnet Tunisie On Air: Cherifa Fadel - Y Sabah Nawar  

رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي فرحات الراجحي يتعرض لحادث مرور بمنطقة الحتحات بمنزل بورقيبة

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - تعرض رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت الانتخابية، وزير الداخلية الاسبق، فرحات الراجحي، صباح اليوم الاربعاء، الى حادث مرور بمنطقة الحتحات من معتمدية منزل بورقيبة، وقد وصفت حالته ب"العادية"، في حين تم نقل اثنين من مرافقيه للمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وقد وصفت حالتهما ب"المستقرة، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول (وات).

واوضح المصدر ذاته ان اسباب حادث المرور تعود لاصطدام سيارة بسيارة الراجحي ومرافقيه من الخلف على مستوى منطقة الحتحات، وقد كان الراجحي متوجها الى منطقة منزل بورقيبة وذلك في اطار حملته الانتخابية.
طارق


  
  
     
  
cadre-8ae8a18e666a4f061d40e9cfcf520c97-2019-10-02 12:21:07






0 de 0 commentaires pour l'article 190245



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 | 3 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:29 12:16 06:15 04:49
31°
 32° % 38 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2225°-2025°-2027°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570018729|190245 2646|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires