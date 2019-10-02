رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي فرحات الراجحي يتعرض لحادث مرور بمنطقة الحتحات بمنزل بورقيبة

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- تعرض رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت الانتخابية، وزير الداخلية الاسبق، فرحات الراجحي، صباح اليوم الاربعاء، الى حادث مرور بمنطقة الحتحات من معتمدية منزل بورقيبة، وقد وصفت حالته ب"العادية"، في حين تم نقل اثنين من مرافقيه للمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وقد وصفت حالتهما ب"المستقرة، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول (وات).واوضح المصدر ذاته ان اسباب حادث المرور تعود لاصطدام سيارة بسيارة الراجحي ومرافقيه من الخلف على مستوى منطقة الحتحات، وقد كان الراجحي متوجها الى منطقة منزل بورقيبة وذلك في اطار حملته الانتخابية.طارق