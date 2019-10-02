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تشريعية2019-منوبة: القائمة الائتلافية ''مواطنون ونشارك'' تواصل انشطتها الحزبية

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - بشعار النحلة، اختارت القائمة الائتلافية "مواطنون ونشارك" خوض حملتها التشرعية في مختلف ربوع ولاية منوبة لتعرف ببرنامجها الانتخابي وأولوياتها في الجهة، وقد كانت اخر انشطتها مساء امس الثلاثاء بمفترق دوار هيشر عبر تنظيم خيمة حزبية قام فيها اعضاء القائمة وعدد من قواعدها بتوزيع المطويات وتوضيح افكارهم ومواقفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وقال رئيس القائمة سيف الدين الجبري ان القائمة وضعت برنامجا يكون بديلا حقيقيا وفعلا سياسيا بعيدا عن الشعارات، حيث يقوم على تنفيذ رؤى جديدة وعصرية مبنية اساسا على دراسات مجتمع مدني وبحوث اجتماعية معمقة لتحقيق هيبة المواطن بتعليم عادل وصحة لائقة وفي اطار مقاربة تشاركية تنطلق من المواطن وبهدف خدمته وتحقيق تطلعاته.


واعتبر ان اولويات القائمة في منوبة، التخطيط والحوكمة في توزيع المياه وضمان العدالة بين الشركات والمؤسسات والمواطن العادي، ثم تطوير اسطول النقل العمومي وربط منوبة بمعتمدياتها مع اولوية المناطق الريفية والأحياء السكنية في خطوط نقل جديدة تذلل صعوبات التحاق التلاميذ بمؤسساتهم التربوية والعمال بأماكن عملهم.
وأضاف ان القائمة ستعمل ايضا على تركيز سوق جملة، وبعث مسلك سياحي بيولوجي، مع العمل على القضاء على مظاهر التلوث وخاصة في الوديان ومجاري المياه، مع العمل على تذليل صعوبات انجاز المستشفى متعدد الاختصاصات المبرمج انجازه، مع الدفع الى بعث قسم توليد وتوفير الادوية بالجهة وتحسين البنية التحتية بمراكز الرعاية الاساسية مع اعادة النظر في اسناد بطاقات العلاج المجانية ومنح العائلات المعوزة ورخص التبغ وغيرها وضمان اسنادها لمستحقيها دون موالاة او معاملات خاصة، وقال انه سيقع العمل على مراجعة منظومة التعليم حتى يكون التلميذ محور العملية السياسية.

  
  
     
  
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