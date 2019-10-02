دورة نور سلطان 2 - مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 122 عالميا على الفرنسي فابيان ريبول المصنف 592 عالميا 2-1 اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر من دورة نور سلطان 2 الكازاخستانية.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي (3-6 و6-3 و6-4).
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي غدا التشيكي توماس ماشاك المصنف 365 عالميا.
وكان ماشاك تاهل على حساب الروسي ايفجيني كارلوفسكي (255 عالميا) بالانسحاب.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي (3-6 و6-3 و6-4).
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي غدا التشيكي توماس ماشاك المصنف 365 عالميا.
وكان ماشاك تاهل على حساب الروسي ايفجيني كارلوفسكي (255 عالميا) بالانسحاب.
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