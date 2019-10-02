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دورة نور سلطان 2 - مالك الجزيري الى الدور ثمن النهائي

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - فاز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 122 عالميا على الفرنسي فابيان ريبول المصنف 592 عالميا 2-1 اليوم الاربعاء في الدور السادس عشر من دورة نور سلطان 2 الكازاخستانية.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي (3-6 و6-3 و6-4).
وسيلاقي الجزيري في الدور ثمن النهائي غدا التشيكي توماس ماشاك المصنف 365 عالميا.
وكان ماشاك تاهل على حساب الروسي ايفجيني كارلوفسكي (255 عالميا) بالانسحاب.


  
  
     
  
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