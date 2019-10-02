تشريعية 2019-القصرين: الهيئة الفرعية للإنتخابات تتسلم المواد الإنتخابية الحساسة في إنتظار تسلمها بقية المواد المكتبية

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- تسلمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين في بداية الأسبوع الجاري المواد الإنتخابية الحساسة وتم حفظها في مستودع تابع للهيئة مؤمن من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية في إنتظار تسلم بقية المواد المكتبية التي من المنتظر أن تصل اليوم الإربعاء أو يوم غدّ الخميس على أقصى تقدير، وفق رئيس الهيئة زهير غرسلي.وذكر غرسلي في تصريح ل(وات) أن عملية توضيب المواد الإنتخابية الحساسة داخل صناديق الاقتراع متواصلة حاليا من قبل أعوان الهيئة، مؤكدا بالمناسبة أن الإستعدادات حثيثة لتأمين الإستحقاق الإنتخابي البرلماني المقبل وأن عملية نقل وتوزيع صناديق الإقتراع إلى مراكز التصويت ستتم فجر السبت المقبل(يوم الصمت الانتخابي) من قبل الوحدات العسكرية.وبين في سياق متصل أنه سيتم يوم الاقتراع المقرر ليوم 6 أكتوبر الجاري، فتح وغلق 107 مراكز إقتراع بصفة إستثنائية ولدواعي أمنية، وذلك إبتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.يذكر أن الدائرة الإنتخابية في القصرين تعدّ 298 ألف و376 ناخبا وناخبة موزعين على 302 مراكز إقتراع تضم 628 مكتب تصويت، ويبلغ عدد أعضاء مراكز ومكاتب الإقتراع بالجهة 2669 عونا فيما يبلغ عدد أعوان التجميع 101 عون.وتتنافس بالدائرة الإنتخابية في القصرين 66 قائمة (30 قائمة مستقلة و26 حزبية و10 إئتلافية) من أجل الفوز ب8مقاعد بمجلس نواب الشعب.