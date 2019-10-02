تشريعية 2019-باجة: اجتماع عام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لتقديم البرنامج الانتخابي لقائمة الحزب بباجة

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- قال رئيس قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري حافظ الماطوسي خلال اجتماع عام اشرف عليه امس الثلاثاء بمدينة باجة امين عام الحزب محمد لطفي المرايحي ان قائمته ستحرص على تغيير واقع الولاية وعلى تحقيق التنمية وتحسين البنية الاساسية فى مجالات عديدة منها المجال الرياضي.وبين ان القائمة تخوض حملتها الانتخابية تحت شعار "غدوة لينا" وتحمل امل جعل تونس بلد يطيب فيه العيش اعتمادا على منهج اصلاحي تبناه الحزب، واوضح ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن الحرص على تطبيق القانون على الجميع ومقاومة البطالة واعتماد سياسة حمائية قطاعية ذكية تتمثل فى حماية المؤسسات التونسية من منافسة التوريد العشوائي.كما يتضمن اعادة هيكلة الاراضي الدولية وتمكين ابناء صغار الفلاحين من اصحاب الشهائد العليا من مقاسم فلاحية ودعم المناطق الصناعية وتفعيل دور الارشاد الفلاحي والاحاطة بصغار الفلاحين والاستثمار فى البحث العلمي والعناية بالعاملين فى القطاع الفلاحي وتهيئة شاطئ الزوارع كمتنفس للجهة وتكثيف النشاط الرياضي والثقافي بكل معتمديات ولاية باجة والعمل على احداث قطب جامعي شامل بالجهة ومستشفي جامعي.