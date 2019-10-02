تشريعية 2019-باجة: اجتماع عام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لتقديم البرنامج الانتخابي لقائمة الحزب بباجة

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - قال رئيس قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري حافظ الماطوسي خلال اجتماع عام اشرف عليه امس الثلاثاء بمدينة باجة امين عام الحزب محمد لطفي المرايحي ان قائمته ستحرص على تغيير واقع الولاية وعلى تحقيق التنمية وتحسين البنية الاساسية فى مجالات عديدة منها المجال الرياضي.
وبين ان القائمة تخوض حملتها الانتخابية تحت شعار "غدوة لينا" وتحمل امل جعل تونس بلد يطيب فيه العيش اعتمادا على منهج اصلاحي تبناه الحزب، واوضح ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن الحرص على تطبيق القانون على الجميع ومقاومة البطالة واعتماد سياسة حمائية قطاعية ذكية تتمثل فى حماية المؤسسات التونسية من منافسة التوريد العشوائي.
كما يتضمن اعادة هيكلة الاراضي الدولية وتمكين ابناء صغار الفلاحين من اصحاب الشهائد العليا من مقاسم فلاحية ودعم المناطق الصناعية وتفعيل دور الارشاد الفلاحي والاحاطة بصغار الفلاحين والاستثمار فى البحث العلمي والعناية بالعاملين فى القطاع الفلاحي وتهيئة شاطئ الزوارع كمتنفس للجهة وتكثيف النشاط الرياضي والثقافي بكل معتمديات ولاية باجة والعمل على احداث قطب جامعي شامل بالجهة ومستشفي جامعي.
وبين ان القائمة تخوض حملتها الانتخابية تحت شعار "غدوة لينا" وتحمل امل جعل تونس بلد يطيب فيه العيش اعتمادا على منهج اصلاحي تبناه الحزب، واوضح ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن الحرص على تطبيق القانون على الجميع ومقاومة البطالة واعتماد سياسة حمائية قطاعية ذكية تتمثل فى حماية المؤسسات التونسية من منافسة التوريد العشوائي.
كما يتضمن اعادة هيكلة الاراضي الدولية وتمكين ابناء صغار الفلاحين من اصحاب الشهائد العليا من مقاسم فلاحية ودعم المناطق الصناعية وتفعيل دور الارشاد الفلاحي والاحاطة بصغار الفلاحين والاستثمار فى البحث العلمي والعناية بالعاملين فى القطاع الفلاحي وتهيئة شاطئ الزوارع كمتنفس للجهة وتكثيف النشاط الرياضي والثقافي بكل معتمديات ولاية باجة والعمل على احداث قطب جامعي شامل بالجهة ومستشفي جامعي.
En continu
- 15:26 آخر عمليات سبر الآراء..
- 13:19 لماذا يحبون نبيل ؟
- Hier 23:33 رفض الإفراج على نبيل القروي
- Hier 21:17 لأول مرة .. امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:30
|18:04
|15:29
|12:16
|06:15
|04:49
|
30°
|29°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-22
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 563) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 276) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 708) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 525) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 446) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 317) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 465) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 096) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 622) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 711) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 545) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 60 078) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 048) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 971) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 673) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 453) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 312) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 060) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 039) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 277) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: حاتم المليكي يتهم في ندوة صحفية حركة النهضة ب''احتجاز نبيل القروي في السجن''