سحب رعدية بداية من ظهر الاربعاء وانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- يكون الوضع الجوي بداية من ظهر الاربعاء، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة محليا بامطار باغلب الجهات وتكون احيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال الغربي ثم لاحقا بالجنوب الشرقي مع تساقط البرد باماكن محدودة.وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، هبوب رياح من القطاع الشمالي قوية تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س وتصل مؤقتا الى 90 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات خاصة غدا الخميس مما يساهم في انخفاض الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة بالمناطق الغربية وبين 24 و 28 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 31 درجة بالجنوب.