Radio Babnet Tunisie On Air: Yosra Mahnouch - Aw9ati Bitihlaw  

سحب رعدية بداية من ظهر الاربعاء وانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - يكون الوضع الجوي بداية من ظهر الاربعاء، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة محليا بامطار باغلب الجهات وتكون احيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال الغربي ثم لاحقا بالجنوب الشرقي مع تساقط البرد باماكن محدودة.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، هبوب رياح من القطاع الشمالي قوية تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س وتصل مؤقتا الى 90 كلم/س بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات خاصة غدا الخميس مما يساهم في انخفاض الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة بالمناطق الغربية وبين 24 و 28 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 31 درجة بالجنوب.



  
  
     
  
cadre-fe8fa4377ff33ee91df70c97ef859dd0-2019-10-02 10:14:51






0 de 0 commentaires pour l'article 190233



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 | 3 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:29 12:16 06:15 04:49
29°
 32° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2224°-2027°-1928°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570013425|190233 2544|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires