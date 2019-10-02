بنزرت: انتشال جثة شاب غرق منذ الاحد الفرط بشاطئ البوغاز بغار الملح

Mercredi 02 Octobre 2019
وات - تمكنت فرق الحماية المدنية ووحدة الغوص التابعة لها بالتعاون مع مصالح الحرس البحري بغار الملح من ولاية بنزرت، صباح اليوم الاربعاء، وبعد اربعة ايام من البحث، من انتشال جثة غريق منطقة سيدي حسين الذي فقد منذ الاحد الفارط، وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي لمراسل (وات) بالحهة.
واوضح المليتي انه تم في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم العثور على الشاب الغريق (البالغ من العمر 29 عاما) بمنطقة البوغاز بغار الملح بشاطئ البوغاز بغارالملح، وبين انه تم بعد انتشال الغريق وعقب استشارة النيابة العمومية تحويل جثة الهالك لوحدة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة.
يشار الى ان مصالح الحماية المدنية والحرس البحري بغار الملح تمكنت يوم الاحد المنقضي من انقاذ فتاة من الموت غرقا بشاطئ البوغاز، بينما بقي خطيبها مفقودا رغم المجهودات التي تم بذلها، وفق ما اوضحه المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح سابق ل(وات).
يشار الى انه تم استصدار قرار جهوي ممضى من قبل والي بنزرت يمنع السباحة بشاطئ البوغاز بغار الملح، بعد تسجيل ثلاث حالات غرق به فى الموسم الصيفى الحالي نظرا لخطورته.
واوضح المليتي انه تم في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم العثور على الشاب الغريق (البالغ من العمر 29 عاما) بمنطقة البوغاز بغار الملح بشاطئ البوغاز بغارالملح، وبين انه تم بعد انتشال الغريق وعقب استشارة النيابة العمومية تحويل جثة الهالك لوحدة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح والوقوف على أسباب الوفاة.
يشار الى ان مصالح الحماية المدنية والحرس البحري بغار الملح تمكنت يوم الاحد المنقضي من انقاذ فتاة من الموت غرقا بشاطئ البوغاز، بينما بقي خطيبها مفقودا رغم المجهودات التي تم بذلها، وفق ما اوضحه المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح سابق ل(وات).
يشار الى انه تم استصدار قرار جهوي ممضى من قبل والي بنزرت يمنع السباحة بشاطئ البوغاز بغار الملح، بعد تسجيل ثلاث حالات غرق به فى الموسم الصيفى الحالي نظرا لخطورته.
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