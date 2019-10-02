سبعة نوادي اختصاص جديدة من مجموع 19 تبدأ أنشطها بالمركب الثقافي بالمنستير

Mercredi 02 Octobre 2019



وات

- يسجل الموسم الثقافي 2019-2020 بالمركب الثقافي بالمنستير إحداث سبعة نوادي اختصاص جديدة موجهة إلى الأطفال واليافعين والشباب، والنساء، من مجموع 19 نادي اختصاص تنطلق أنشطتها خلال الأسبوع الجاري.ووفق ما أفاد "وات" مدير المركب الثقافي فهد بنحمودة، تدعمت نوادي الاختصاص الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة بثلاثة نوادي هي نادي "ايقاعات عالمية" بإشراف الأستاذ يوسف بوهلال وينشط كل يوم جمعة من الثالثة إلى الخامسة مساء، ونادي "ابتكارات الصلصال" (الأحد من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار) مع الأستاذة ايمان يعقوب، ونادي "الكورال" (الأحد من العاشرة صباحا إلى منتصف النهار) مع الأستاذ يوسف بوهلال وذلك إلى جانب النوادي الأخرى للخط العربي مع الأستاذ عليّ الدبابي، والفنون التشكيلية مع الأستاذة أميرة البكوش والتعبير الجسماني مع الأستاذ أنس باسي.وارتفع عدد نوادي الاختصاص الموجهة لفئة اليافعين والشباب إلى 10 مقابل 7 خلال الموسم الثقافي الماضي حيث تم إحداث نادي "الابتكارات" الذي ينشط رواده يوم السبت من الثالثة إلى الخامسة مساء مع الأستاذة أميرة البكوش، ونادي "التخشيش على الخشب" (السبت من الثالثة إلى الخامسة مساء) مع الأستاذة ايمان يعقوب، و"الحفر الفني" (الأربعاء من الثالثة إلى الخامسة مساء) مع الأستاذ عليّ الدبابي علاوة على بقية النوادي الأخرى "للفنون التشكيلية" و"الايقاعات العالمية" و"الصحافة والإعلام" و"صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي" و"السيراميك البارد" و"الخط العربي" و"المسرح".وبحسب مدير المركب الثقافي ستكون الشابات والسيدات على موعد يوم الخميس المقبل مع أوّل حصة لنادي "الأيروبيك" المحدث وسينشطه الأستاذ أنس باسي ليرتفع عدد نوادي الاختصاص الموجهة لهذه الفئة إلى ثلاثة حيث ينضاف هذا النادي الجديد إلى نادي "ابداعات بآنامل نسائية" الذي تشرف عليه الأستاذة أميرة البكوش، ونادي "الطرب العربي" الذي ينشط رواده تحت إشراف وتأطير الأستاذ حسام بن خليفة .