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الترجي الجرجيسي: لسعد معمر يعود لتدريب الفريق

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
وات - باشر المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي لسعد معمر مساء اليوم الثلاثاء مهمته على راس الاطار الفني وذلك بعد حصول الاتفاق مع الهيئة المديرة للنادي .
واشرف لسعد معمر اليوم على أول حصة تدريبية لفريق ترجي جرجيس خلفا للمدرب المقال بسبب سوء النتائج الفنية عز الدين خميلة .
وسبق لمعمر ان درب فريق الزياتين خلال فترات سابقة كما فاز معه بكاس تونس سنة 2005 .
وسيساعد معمر في مهامه في خطة مدرب مساعد ومعد بدني علي منافق في حين سيشغل محرز حسني خطة مدرب حراس .


ويشرف على شؤون الترجي الجرجيسي حاليا هيئة تسييرية مؤقتة وذلك على خلفية غياب الترشحات للمرة الثالثة على التوالي لمنصب الرئيس واعضاء الهيئة المديرة .

  
  
     
  
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