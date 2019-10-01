الترجي الجرجيسي: لسعد معمر يعود لتدريب الفريق

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- باشر المدرب الجديد للترجي الرياضي الجرجيسي لسعد معمر مساء اليوم الثلاثاء مهمته على راس الاطار الفني وذلك بعد حصول الاتفاق مع الهيئة المديرة للنادي .واشرف لسعد معمر اليوم على أول حصة تدريبية لفريق ترجي جرجيس خلفا للمدرب المقال بسبب سوء النتائج الفنية عز الدين خميلة .وسبق لمعمر ان درب فريق الزياتين خلال فترات سابقة كما فاز معه بكاس تونس سنة 2005 .وسيساعد معمر في مهامه في خطة مدرب مساعد ومعد بدني علي منافق في حين سيشغل محرز حسني خطة مدرب حراس .ويشرف على شؤون الترجي الجرجيسي حاليا هيئة تسييرية مؤقتة وذلك على خلفية غياب الترشحات للمرة الثالثة على التوالي لمنصب الرئيس واعضاء الهيئة المديرة .