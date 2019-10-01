النجم الساحلي: لجنة الاستئناف تقرر تقليص عقوبة الويكلو الى مباراة واحدة

Mardi 01 Octobre 2019



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- افاد النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على فايسبوك عن " تقليص عقوبة اللعب دون حضور الجمهور الى مباراة وحيدة " وذلك على خلفية الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة المديرة .0وستقام مباراة النجم/شبيبة القيروان غدا الاربعاء (س15) في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم دون حضور الجمهور في حين سيستعيد فريق جوهرة الساحل جماهيره في لقاء الجولة السادسة امام النادي البنزرتي .وقد سلطت على النجم عقوبة بمباراتين دون حضور جمهور على اثر احداث الشغب في مباراة نهائي كأس تونس امام النادي الصفاقسي يوم 17 اوت بملعب رادس .