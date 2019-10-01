تشريعية 2019 -باجة : رئيس القائمة المستقلة ''الغزالة'': نحن قائمة من المهندسين هدفنا التنمية وتحويل باجة الى حديقة لكل ولايات الجمهورية

Mardi 01 Octobre 2019
وات - قال محسن خضر رئيس القائمة المستقلة "الغزالة " المترشحة للانتخابات التشريعية بباجة لصحفية (وات) إن كل أعضاء قائمته من المهندسين وهدفهم التنمية وتحويل ولاية باجة الى حديقة لكل ولايات الجمهورية وترك السياسة للاخرينن حسب تعبيره.
وأكّد أن شعار القائمة "نحن الاقتصاد والتنمية وهم السياسة" ومشغل اعضائها الوحيد هو التركيز على الفلاحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى كل المواد واستغلال رصيد الولاية من المياه لتحقيق هذا الهدف.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة الغزالة حث الفلاحين على تعاطى فلاحة عصرية وبيولوجية وايجاد الحلول لاشكالية قطع الماء وارساء منظومة جديدة لتوفير اللّحوم الحمراء والبيضاء والحليب وتخفيض تكلفة الموارد العلفية ووضع 40 الف هكتار من القطاع المنظّم ضمن الخارطة الفلاحية للتداول الزراعي حسب خصوصية الجهة وتبسيط اجراءات القروض المسندة لصغار الفلاحين والاحاطة بالعاملات والكادحات وترميم المستشفيات وتجهيزها بالالات الطبية والاحاطة بذوي الدخل المحدود وفاقدي السند والمعوقين والاحاطة بالامنيين والعسكريين وعائلاتهم ضدّ الارهاب بتزويدهم بكل وسائل السلامة والتجهيزات واستغلال شواطئ وغابات منطقة "الزوارع" لبعث قطب سياحي جديد يجمع بين السياحة والبيئة.
وأكّد أن شعار القائمة "نحن الاقتصاد والتنمية وهم السياسة" ومشغل اعضائها الوحيد هو التركيز على الفلاحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى كل المواد واستغلال رصيد الولاية من المياه لتحقيق هذا الهدف.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة الغزالة حث الفلاحين على تعاطى فلاحة عصرية وبيولوجية وايجاد الحلول لاشكالية قطع الماء وارساء منظومة جديدة لتوفير اللّحوم الحمراء والبيضاء والحليب وتخفيض تكلفة الموارد العلفية ووضع 40 الف هكتار من القطاع المنظّم ضمن الخارطة الفلاحية للتداول الزراعي حسب خصوصية الجهة وتبسيط اجراءات القروض المسندة لصغار الفلاحين والاحاطة بالعاملات والكادحات وترميم المستشفيات وتجهيزها بالالات الطبية والاحاطة بذوي الدخل المحدود وفاقدي السند والمعوقين والاحاطة بالامنيين والعسكريين وعائلاتهم ضدّ الارهاب بتزويدهم بكل وسائل السلامة والتجهيزات واستغلال شواطئ وغابات منطقة "الزوارع" لبعث قطب سياحي جديد يجمع بين السياحة والبيئة.
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Par:mandhouj (France )
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