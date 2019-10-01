ايقاف الاشغال الجارية بجامع نقرة بمدينة القيروان لعدم حصولها على ترخيص من البلدية ولعدم استشارة المعهد الوطني للتراث

Mardi 01 Octobre 2019
وات - اكد محافظ المدينة العتيقة بالمعهد الوطني للتراث بالقيروان قيس العامري انه تم ظهر اليوم الثلاثاء الاتفاق مع المشرفين على الاشغال الجارية حاليا بجامع "نقرة" وسط مدينة القيروان لتوسعة بيت الصلاة المخصصة للنساء، على ايقاف تلك الاشغال التي اقيمت دون ترخيص من البلدية او استشارة المعهد.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الجامع يكتسي صبغة تاريخية ويعود تاسيسيه الى سنة 1948 وتم تشييده فوق خزانات تعود الى العهد الحفصي كانت تستعمل لتجميع مياه الامطار مشيرا الى ان المواد التي تم بواسطتها بناء الجامع هي مواد قديمة (تربة) كما انه تم تشييده وفق نمط معين ويتطلب التهوئة لكي لا تتسرب الرطوبة الى جدران المعلم وتحصل به تشققات.
واكد انه سيتم الرجوع الى اراء المهندسين لتحديد مدى امكانية مواصلة الاشغال او ايقافها بصفة نهائية مضيفا انه تبين اثر الزيارة الميدانية التي اداها الى مكان الاشغال ان الاعمدة التي تم بناؤها بعيدة عن موقع الخزانات المائية.
ومن جانبه افاد رئيس بلدية القيروان رضوان بودن ان البلدية لم تمنح ترخيصا في اقامة اشغال توسعة لبيت الصلا ة الخاصة بالنساء وانه تم حاليا الاذن بايقاف الاشغال الى حين تقديم مطلب للحصول على ترخيص لمواصلة الاشغال المذكورة.
ويشار الى انه تم سنة 2010 بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وبلدية القيروان الترخيص بالقيام باشغال لترميم الجامع بالتعاون مع جمعية احدثت للغرض وهي جمعية "ترميم جامع نقرة" واثر هذه الاشغال تم اكتشاف هذه الخزانات المائية التي تعود الى العهد الحفصي.
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الجامع يكتسي صبغة تاريخية ويعود تاسيسيه الى سنة 1948 وتم تشييده فوق خزانات تعود الى العهد الحفصي كانت تستعمل لتجميع مياه الامطار مشيرا الى ان المواد التي تم بواسطتها بناء الجامع هي مواد قديمة (تربة) كما انه تم تشييده وفق نمط معين ويتطلب التهوئة لكي لا تتسرب الرطوبة الى جدران المعلم وتحصل به تشققات.
واكد انه سيتم الرجوع الى اراء المهندسين لتحديد مدى امكانية مواصلة الاشغال او ايقافها بصفة نهائية مضيفا انه تبين اثر الزيارة الميدانية التي اداها الى مكان الاشغال ان الاعمدة التي تم بناؤها بعيدة عن موقع الخزانات المائية.
ومن جانبه افاد رئيس بلدية القيروان رضوان بودن ان البلدية لم تمنح ترخيصا في اقامة اشغال توسعة لبيت الصلا ة الخاصة بالنساء وانه تم حاليا الاذن بايقاف الاشغال الى حين تقديم مطلب للحصول على ترخيص لمواصلة الاشغال المذكورة.
ويشار الى انه تم سنة 2010 بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وبلدية القيروان الترخيص بالقيام باشغال لترميم الجامع بالتعاون مع جمعية احدثت للغرض وهي جمعية "ترميم جامع نقرة" واثر هذه الاشغال تم اكتشاف هذه الخزانات المائية التي تعود الى العهد الحفصي.
1 de 1 commentaires pour l'article 190197
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
25°
|24°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|24°-21
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 440) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 209) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 552) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 465) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 309) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 197) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 366) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 000) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 569) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 662) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 53 001) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 933) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 660) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 360) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 280) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 035) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 712) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 228) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 100) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 974) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:karimyousef (France )
Sur: رفض الإفراج على نبيل القروي