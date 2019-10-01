تعليق الدروس يوم السبت 5 أكتوبر بكافة المدارس الابتدائية العمومية في اطار الاعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الاحد 6 أكتوبر

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، انه تقرر تعليق الدروس بكل المدارس الابتدائية العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر 2019 على أن تستأنف يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة، وذلك في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن قرار تعليق الدروس يهدف الى توفير الظروف الملائمة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي، بالمؤسسات الابتدائية العمومية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم.