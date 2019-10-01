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تعليق الدروس يوم السبت 5 أكتوبر بكافة المدارس الابتدائية العمومية في اطار الاعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الاحد 6 أكتوبر

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، انه تقرر تعليق الدروس بكل المدارس الابتدائية العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر 2019 على أن تستأنف يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة، وذلك في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن قرار تعليق الدروس يهدف الى توفير الظروف الملائمة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي، بالمؤسسات الابتدائية العمومية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190196

Nahinaho  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 17h 34m |           
بالطبع ذاك الاجراء لازم حتى ينطلق منظموا الانتخابات قبل يوم من بدئها في اعداد الأقسام لأجراء عمليات الانتخاب بتفريغ الاقسام من مقاعدها الدراسية الخ .... لست أدري لماذا لم يقع توضيح هذا بل القول عطلة مدرسية قبل يوم من الانتخابات فحسب والسلام



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