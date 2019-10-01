الاتحاد الدولي يمنع النادي الافريقي من الانتداب محليا ودوليا لثلاث فترات متتالية

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- راسل الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء الجامعة التونسية لكرة القدم لإعلامها " بمنع فريق النادي الإفريقي من الانتداب لثلاث فترات متتالية على المستويين المحلي و الدولي إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف أورو تخص منحة انتقال اللاعب باسيرو كامباوري" وذلك حسب ما جاء في بلاغ اليوم على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم .وجددت الجامعة بالمناسبة دعوتها العائلة الموسعة للنادي الإفريقي " بضرورة الإسراع لتسوية كل الأحكام النهائية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تفاديا لأيّ عقوبات أخرى من الممكن أن تصدر في أي وقت والتي من شأنها التأثير المباشر على النادي الإفريقي " .وكان النادي الافريقي قد افاد امس الاثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه تم غلق ملف "ماثيو روزيكي" ورفع عقوبة المنع من الانتداب مشيرا الى انه " تم في نهاية الاسبوع المنقضي امضاء كتب اتفاق مع لاعب زيمبابوي روزيكي بخصوص جدولة باقي المبلغ المتخلد لفائدته على قسطين اثنين وتمت مراسلة الفيفا في الغرض لاعلامها بالاتفاق وغلق الملف " .واوضح النادي "وردت علينا صباح هذا اليوم (الاثنين) مراسلة من الاتحاد الدولي مفادها غلق الملف وبالتالي رفع عقوبة المنع من الانتداب".كما افاد النادي الافريقي على صفحته الرسمية بانه قام يوم الاحد بمراسلة سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي مطالبا اياه " بخلاص الخطايا في ملفات كل من يوهان توزغار وفابريس اونداما ونادي اولمبيك مرسيليا" . وعقد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريء اليوم اجتماعا بمسؤولي النادي الافريقي للنظر في الوضعية المادية الصعبة للفريق .وجدير بالملاحظة ان مكتب جامعة كرة القدم برئاسة وديع الجريء عقد يوم امس اجتماعا بخصوص وضعية النادي الافريقي في غياب اغلب الرؤساء السابقين للفريق باستثناء مروان حمودية وتقرر على اثره بالخصوص تحديد الديون الكاملة للفريق (في حدود 20 مليون دينار) وانشاء حساب بنكي خاص باسم الجامعة خاصا بخطايا الافريقي وتكوين لجنة لمتابعة كل الملفات والعالقة والنزاعات الخاصة بالفريق .