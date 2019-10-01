تشريعية2019-نابل: القائمة المستقلة ''الفلاح'' والحزبية ''صوت الفلاحين'' تتعهدان باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي وبجعل الفلاحة اولوية التنمية

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- تعهد رئيسا القائمة المستقلة "الفلاح" البشير عون الله والحزبية "صوت الفلاح" حاتم التبيني في حملتهما الانتخابية التي تتواصل بسلسلة من الزيارات الميدانية بالدائرة الانتخابية نابل 2 باعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي وبجعل الفلاحة اولوية التنمية في معتمديات الدائرة.وابرز عون الله في تصريح ل(وات) ان قائمته زارت اغلب معتمديات الدائرة اين اتصلت بالمواطنين خاصة في ايام انتظام الاسواق الاسبوعية، وبينت لهم اولويات برنامجها الانتخابي والذي قال انه "ينسجم كل الانسجام مع الطبيعية الفلاحية للمنطقة وينطلق من الانتظارات الحقيقية للفلاحين".وشدد على التزام قائمته "بالدفاع عن مصالح الفلاحين وبالدفع من اجل ايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتعرضون لها وفي مقدمتها مرض "التريستيزا" (التدهور السريع) الذي بدا ينتشر بغابة القوارص و المديونية الفلاحية التي تثقل كاهل الفلاحين وتعطل ممارستهم لنشاطهم بالاضافة الى اشكاليات الترويج وتحويل المنتجات الفلاحية".ولاحظ ان قائمته ستعمل في مجلس نواب الشعب من اجل تغيير النظام السياسي لتجعله نظاما رئاسيا معدلا بما يضمن امكانية "مساءلة الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على وعوده وبرامجه" على حد قوله، وابرز ان القائمة ستدفع من اجل اعادة توزيع الاراضي الدولية لتكون "رافدا للتنمية" خاصة بتمكين صغار الفلاحين من ابناء الجهة من مقاسم فلاحية من اجل خلق ديناميكية جديدة للتشغيل والاستثمار خاصة بمعتمديات تاكلسة وبوعرقوب ومنزل بوزلفة وبني خلاد التي توجد بها اراضي شاسعة وممتدة وما تزال مهملة" على حد قوله.واشار رئيس قائمة حزب "صوت الفلاحين" حاتم التبيني من جهته الى ان قائمته تتوجه للناخبين ببرنامج يقوم على ايجاد حلول للاشكاليات التي يواجهها فلاحو دائرة نابل 2 وفي مقدمتها توفير مياه الري بصفة منتظمة وايجاد حلول ناجعة لامراض غابة القوارص وتنظيم مسالك ترويج المنتجات الفلاحية، وابرز ان قائمته ستعمل على التعجيل بتمكين الفلاحين المتضررين من فيضانات 2018 من تعويضاتهم في اسرع الاجال.وتعهد بان قائمته ستعمل اذا حظيت بثقة الناخبين على تطوير التعاطي مع ملف الاراضي الدولية التي تعد بمئات الهكتارات بالجهة الى "خلايا للتنمية عبر تمكين الشباب من ابناء الدائرة من مقاسم فلاحية وعبر تكوين شركات خدمات وشركات توزيع وترويج لمنتجاتهم" مبرزا ان هذا التمشي "سيمكن من دفع التشغيل ومن تطوير مقاربات تنموية جديدة"، وفق تقديره.وشدد على ان التركيز على الفلاح في البرنامج الانتخابي لقائمته هو "تركيز على كل متساكني دائرة نابل 2 باعتبار علاقتهم الوثيقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع الفلاحي " مؤكدا التزام قائمته بالعمل على "التعجيل ببناء مستشفى جامعي بقرنبالية تتوفر فيه كل الاختصاصات الطبية والتجهيزات المتطورة ليشع على بقية معتمديات الدائرة ويقلص من معاناة متساكنيها جراء التنقل الى نابل او الى تونس العاصمة".