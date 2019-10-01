وفد عن الهيئة العليا لحقوق الانسان يزور المترشح للرئاسية نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية

Mardi 01 Octobre 2019
وات - أدى يوم امس الاثنين وفد عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية يتكون من رئيسها توفيق بودربالة والعضو منذر الشارني زيارة الى المترشح للانتخابات الرئاسية والفائز في الدور الثاني نبيل القروي الموقوف حاليا بالسجن المدني بالمرناقية .
واوضح رئيس الهيئة توفيق بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان اللقاء تناول مسالة تساوي الفرص بين المترشحين في علاقة بالحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في دوره الثاني الى جانب التداول في موضوع مناصرة قضايا حقوق الانسان في الخطاب الانتخابي الموجه للعموم وفي برامج المترشحين .
واضاف بودربالة ان الوفد اكد خلال اللقاء على اهمية ان يكون المترشحان للدور الثاني للرئاسية على قدم المساواة في التوجه للناخبين بكل حرية حتى يكون الاختيار على اسس موضوعية وتكون العملية الانتخابية سليمة دون شائبة .
واضاف ان نبيل القروي قدم للهيئة وجهة نظره التي تعتبر ان الدعاية الانتخابية من داخل السجن لا اهمية لها وان تكافؤ الفرص اصبح لا معنى له مع اقتراب الموعد الانتخابي مشيرا الى ان القروي يطالب بتمكينه من القيام بحملته الانتخابية بشكل مباشر مع المواطنين وفي علاقة بخطاب حقوق الانسان قال بودربالة ان المترشح اكد للهيئة التزامه بهذه المبادئ دون اي تحفظ .
يذكران نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية قد تم ايقافه في 23 اوت 2019 بسبب قضايا تتغلق "بالتهرب الضريبي وغسيل اموال" وقد تحصل القروي في الدور الاول على 15،58 من الاصوات مما اهله الى المرور الى الدور الثاني للانتخابات الذي سيجري في 13 اكتوبر الجاري .
واوضح رئيس الهيئة توفيق بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان اللقاء تناول مسالة تساوي الفرص بين المترشحين في علاقة بالحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في دوره الثاني الى جانب التداول في موضوع مناصرة قضايا حقوق الانسان في الخطاب الانتخابي الموجه للعموم وفي برامج المترشحين .
واضاف بودربالة ان الوفد اكد خلال اللقاء على اهمية ان يكون المترشحان للدور الثاني للرئاسية على قدم المساواة في التوجه للناخبين بكل حرية حتى يكون الاختيار على اسس موضوعية وتكون العملية الانتخابية سليمة دون شائبة .
واضاف ان نبيل القروي قدم للهيئة وجهة نظره التي تعتبر ان الدعاية الانتخابية من داخل السجن لا اهمية لها وان تكافؤ الفرص اصبح لا معنى له مع اقتراب الموعد الانتخابي مشيرا الى ان القروي يطالب بتمكينه من القيام بحملته الانتخابية بشكل مباشر مع المواطنين وفي علاقة بخطاب حقوق الانسان قال بودربالة ان المترشح اكد للهيئة التزامه بهذه المبادئ دون اي تحفظ .
يذكران نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية قد تم ايقافه في 23 اوت 2019 بسبب قضايا تتغلق "بالتهرب الضريبي وغسيل اموال" وقد تحصل القروي في الدور الاول على 15،58 من الاصوات مما اهله الى المرور الى الدور الثاني للانتخابات الذي سيجري في 13 اكتوبر الجاري .
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
- Hier 21:49 فرنسا تودع رئيسها السابق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
27°
|27°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-23
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 428) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 204) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 542) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 461) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 276) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 183) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 346) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 970) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 569) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 652) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 991) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 926) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 660) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 357) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 278) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 028) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 689) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 221) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 096) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 966) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:mandhouj (France )
Sur: 7ر57 بالمائة من التونسيين يختارون رئيس الجمهورية وفق معيار النزاهة والثقة واحترام القانون (دراسة)