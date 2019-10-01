تشريعية 2019/ توزر: قائمات مترشحة لمجلس النواب لم تقم بأي نشاط انتخابي لأسباب مادية

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- لم تقم مجموعة من القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية بدائرة توزر بأيّ نشاط انتخابي لأسباب مادّية وفق ما أكّده عدد من رؤسائها لــ(وات) ومن بينها القائمات الحزبية حركة أوفياء للوطن وحزب بني وطني وتيّار المحبّة التي اكتفت بإثبات وجودها في السباق الانتخابي عبر تعليق صور أعضائها وبياناتها في الأماكن المخصّصة لها.ويتعلق البرنامج الانتخابي لقائمة حزب حركة أوفياء للوطن بالمتقاعدين من الوظيفة العمومية ومن سلك الجيش الوطني وفق ما بيّنه رئيس القائمة أحمد قويسم، مضيفا أن برنامج القائمة على المستوى الوطني والجهوي من حيث العناية بالمتقاعدين وعائلاتهم وأبنائهم العاطلين عن العمل الى جانب حقوق أرامل سلكي الامن والجيش الوطنيين.وعلى المستوى الجهوي تدافع القائمة عن حق الجهة في تثمين الثروات الطبيعية التي تستغل من أطراف خارج الولاية واحياء الأراضي الفلاحية بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء الجهة مؤكدا أن القائمة لم تدخل في الوعود الزائفة للناخبين والاكتفاء ببعض المقترحات الموجود في البيان الانتخابي.من جانبها اقتصرت قائمة حزب بني وطني على تعليق الصور والبيان في عدد من المواقع وتضمن البرنامج الانتخابي بعض النقاط التي تهم الشأن التنموي في الجهة وفق ما ذكره رئيس القائمة عبد الله بن عيش، موضّحا أن البرنامج الانتخابي يركّز أساسا على قطاعي الشباب والصحة من خلال مقترحات تهم تشجيع الشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي في حين يحتاج القطاع الصحي الى عناية كبيرة نظرا لنقص الخدمات في هذا القطاع وخاصة من حيث توفير بعض الاختصاصات الضرورية.ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة تيار المحبة أهدافا متعلقة بالقطاع الفلاحي وهيكلة الأراضي الفلاحية ودعم المشاريع الصغرى وتمكين أصحاب الشهائد العليا من منحة البحث عن شغل وفق ما أوضحته لــ(وات) زينة ركروكي عضو القائمة مضيفة، أن البرنامج يهدف كذلك الى إعادة هيكلة قطاع الصحة والتعليم وتوفير الماء الصالح للشرب لجميع المناطق باعتباره حقا دستوريا موضحة أنه يعتبر من أهم نقاط برنامجهم الى جانب الإسراع في استكمال المشاريع المتأخرة والعالقة وإحداث فضاءات ترفيهية وصيانة الفضاءات الثقافية والرياضية وتسوية وضعية عمال الحضائر.