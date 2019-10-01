جائزة كتارا للرواية العربية تختار الأديب التونسي محمود المسعدي ''شخصية العام''

Mardi 01 Octobre 2019



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- اختارت اللجنة المنظمة لجائزة كتارا للرواية العربية في قطر الأديب والمفكر التونسي محمود المسعدي (1911-2004) شخصية العام لدورتها الخامسة التي تقام من 13 إلى 16 أكتوبر في دار الأوبرا بالدوحة.ووفق بيان صادر عن لجنة التنظيم فإن المسعدي سيكرم من خلال معرض صور يوثق لأهم محطاته وكذلك ندوة تتناول حياته وأعماله الأدبية والفكرية بعنوان "الكتابة المختلفة في أدب محمود المسعدي.. بين تعدد المرجعيات وتفاعل الأجناس"، وذلك بمشاركة الأديب التونسي محمود طرشونة والباحث الجزائري عبد الحق بلعابد.كما سيصدر كتاب يشمل أهم المحطات في حياة المسعدي إلى جانب فيلم وثائقي يستعرض مسيرته التي أثرى خلالها الحياة الثقافية التونسية والعربية بالعديد من المؤلفات.وكان محمود المسعدي تقلد وزارة التربية القومية من 1958 إلى 1968 ووزارة الشؤون الثقافية من 1973 إلى 1976 كما ترأس مجلس النواب من 1981 إلى 1987 .ومن أبرز مؤلفاته "حدّث أبو هريرة قال... " و"مولد النسيان" و"السد" و"من أيام عمران" الصادر سنة 2012 والذي جمع نصوصه الأديب محمود طرشونة.وترجمت أعمال المسعدي إلى عدة لغات منها الفرنسية والألمانية والهولندية . وهو حاصل على وسام الجمهورية وجائزة الحبيب بورقيبة ووسام الاستحقاق الثقافي.ويأتي اختيار الأديب محمود المسعدي في إطار تقليد تتبعه الجائزة منذ دورتها الثالثة بتكريم شخصية عربية كل عام. وقد سبقه لهذا التكريم كل من الروائي المصري نجيب محفوظ والسوداني الطيب صالح والفلسطيني غسان كنفاني.