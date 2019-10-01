7ر57 بالمائة من التونسيين يختارون رئيس الجمهورية وفق معيار النزاهة والثقة واحترام القانون (دراسة)

Mardi 01 Octobre 2019
وات - كشفت دراسة اعدتها منظمة '"محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مسالة رؤية المواطنين والمواطنات لمسار العدالة الانتقالية ، ان 7ر57 بالمائة من التونسيين يركزون في اختيارهم لرئيس الجمهورية على معيار النزاهة والثقة واحترام القانون .
كما جاء في هذه الدراسة التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،وشملت اكثر من الف عينة تمثيلية لمختلف الشرائح العمرية والمستوى التعليمي والدخل الفردي والجنس في كامل ولايات الجمهورية، ان 5ر66 بالمائة من التونسيين يؤكدون ضرورة وضع اهداف العدالة الانتقالية صلب البرامج السياسية لمختلف الاحزاب التي ستكون في الحكم بعد انتخابات 2019 ،في حين 76 بالمائة من هذه العينة عبروا عن عدم ثقتهم في نواب الشعب .
كما اشارت هذه الدراسة الى ان 7ر82 بالمائة من العينة المستجوبة ،يدعون الى الكشف عن اسماء القائمين بتجاوزات في ما يخص حقوق الانسان في حين ان 1ر70 بالمائة من التونسيين يرون ان المصالحة الوطنية يجب ان تكون عبر تحقيق كل الشروط اللازمة لمسار العدالة الانتقالية على غرار كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الى جانب وجود نسبة 8ر83 بالمائة من المستجوبين يؤكدون ضرورة اصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم حدوث خروقات اخرى لحقوق الانسان.
وكشفت الدراسة من جهة اخرى ان 9ر93 بالمائة من التونسيين يرون ان الفساد له تاثير على الاقتصاد ، وان 2ر60 بالمائة منهم بينوا ان الادارات العمومية هي اكثر قطاع يحتوي على الفساد .
ويعتبر 8ر70 بالمائة من المستجوبين ان استعمال العنف في مراكز الشرطة لا يزال متواصلا ،في المقابل 7ر58 بالمائة منهم لديهم ثقة في المؤسسة الامنية .
وقال منسق مشروع بمنظمة البوصلة، سيف الدين بن تيلي ان الهدف من هذه الدراسة الكمية التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة مختصة في سبر الاراء هو معرفة رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية وموقفهم منها ومدى تقبلهم واستعدادهم لحملة وطنية تهدف الى ارجاع العدالة الوطنية في جدول العمل السياسي .
يذكر ان انجاز هذه الدراسة حول رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية تتنزل في اطار حملة "لا رجوع" التي اطلقتها منظمة "محامون بلا حدود" و"البوصلة" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما جاء في هذه الدراسة التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،وشملت اكثر من الف عينة تمثيلية لمختلف الشرائح العمرية والمستوى التعليمي والدخل الفردي والجنس في كامل ولايات الجمهورية، ان 5ر66 بالمائة من التونسيين يؤكدون ضرورة وضع اهداف العدالة الانتقالية صلب البرامج السياسية لمختلف الاحزاب التي ستكون في الحكم بعد انتخابات 2019 ،في حين 76 بالمائة من هذه العينة عبروا عن عدم ثقتهم في نواب الشعب .
كما اشارت هذه الدراسة الى ان 7ر82 بالمائة من العينة المستجوبة ،يدعون الى الكشف عن اسماء القائمين بتجاوزات في ما يخص حقوق الانسان في حين ان 1ر70 بالمائة من التونسيين يرون ان المصالحة الوطنية يجب ان تكون عبر تحقيق كل الشروط اللازمة لمسار العدالة الانتقالية على غرار كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الى جانب وجود نسبة 8ر83 بالمائة من المستجوبين يؤكدون ضرورة اصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم حدوث خروقات اخرى لحقوق الانسان.
وكشفت الدراسة من جهة اخرى ان 9ر93 بالمائة من التونسيين يرون ان الفساد له تاثير على الاقتصاد ، وان 2ر60 بالمائة منهم بينوا ان الادارات العمومية هي اكثر قطاع يحتوي على الفساد .
ويعتبر 8ر70 بالمائة من المستجوبين ان استعمال العنف في مراكز الشرطة لا يزال متواصلا ،في المقابل 7ر58 بالمائة منهم لديهم ثقة في المؤسسة الامنية .
وقال منسق مشروع بمنظمة البوصلة، سيف الدين بن تيلي ان الهدف من هذه الدراسة الكمية التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة مختصة في سبر الاراء هو معرفة رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية وموقفهم منها ومدى تقبلهم واستعدادهم لحملة وطنية تهدف الى ارجاع العدالة الوطنية في جدول العمل السياسي .
يذكر ان انجاز هذه الدراسة حول رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية تتنزل في اطار حملة "لا رجوع" التي اطلقتها منظمة "محامون بلا حدود" و"البوصلة" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
- Hier 21:49 فرنسا تودع رئيسها السابق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
31°
|30°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-23
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 418) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 194) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 531) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 456) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 260) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 176) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 330) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 952) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 563) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 651) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 984) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 923) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 657) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 351) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 270) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 023) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 671) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 216) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 094) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 959) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: سنية الدهماني: عبير موسى اخر سياسية تتحدث عن حماية تونس من الدواعش لاننا نعرف تاريخها