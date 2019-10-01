تشريعية2019-قابس: قائمة حزب ''التكتل'' تلتزم بالعمل على الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس بالبحر

Mardi 01 Octobre 2019
وات - واصلت القائمة الانتخابية لحزب "التكتل" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس اليوم الثلاثاء توزيع برنامجها الانتخابي على المواطنين، ودعتهم للتصويت لفائدتها حتى تتمكن من تنفيذ هذا البرنامج.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها نعيم الزيدي في هذا البرنامج بالنهوض بالوضع الصحي بجهة قابس بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وبتطوير المستشفيات المحلية الى مستشفيات جهوية، الى جانب دعم الجهة بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية العصرية وتحسين خدمات مراكز الصحة الأساسية وتوفير الأدوية.
كما وعدت بالعمل على النهوض بالوضع البيئي من خلال الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس في البحر وبتفعيل مشاريع معالجة التلوث الهوائي والنهوض بأوضاع المحيط ومعالجة إشكالية تكدس الفواضل بجميع أنواعها.
وتعهدت ايضا بتطوير خدمات النقل وبتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وبالعمل على تغيير المنوال التنموي لولاية قابس، وبتفعيل المشاريع المبرمجة في القطاع السياحي والنهوض بالصناعات التقليدية ودفع الصناعات النظيفة وتطوير الاستثمار في قطاع الفلاحة والخدمات، وبالنهوض بالتشغيل وبتطوير قطاعي الشباب والثقافة والعمل على توفير المرافق والاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها مياه الشرب.
وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها نعيم الزيدي في هذا البرنامج بالنهوض بالوضع الصحي بجهة قابس بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وبتطوير المستشفيات المحلية الى مستشفيات جهوية، الى جانب دعم الجهة بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية العصرية وتحسين خدمات مراكز الصحة الأساسية وتوفير الأدوية.
كما وعدت بالعمل على النهوض بالوضع البيئي من خلال الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس في البحر وبتفعيل مشاريع معالجة التلوث الهوائي والنهوض بأوضاع المحيط ومعالجة إشكالية تكدس الفواضل بجميع أنواعها.
وتعهدت ايضا بتطوير خدمات النقل وبتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وبالعمل على تغيير المنوال التنموي لولاية قابس، وبتفعيل المشاريع المبرمجة في القطاع السياحي والنهوض بالصناعات التقليدية ودفع الصناعات النظيفة وتطوير الاستثمار في قطاع الفلاحة والخدمات، وبالنهوض بالتشغيل وبتطوير قطاعي الشباب والثقافة والعمل على توفير المرافق والاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها مياه الشرب.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
22°
|22°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-22
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|29°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 448) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 209) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 562) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 468) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 315) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 204) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 370) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 010) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 577) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 663) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 53 003) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 937) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 660) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 360) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 281) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 037) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 722) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 229) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 102) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 445) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
Par:mandhouj (France )
Sur: عصام الشابي: رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي ... القروي في السجن... فهل يرمي السيستام المنديل؟؟؟