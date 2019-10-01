تشريعية2019-قابس: قائمة حزب ''التكتل'' تلتزم بالعمل على الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس بالبحر

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- واصلت القائمة الانتخابية لحزب "التكتل" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس اليوم الثلاثاء توزيع برنامجها الانتخابي على المواطنين، ودعتهم للتصويت لفائدتها حتى تتمكن من تنفيذ هذا البرنامج.وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها نعيم الزيدي في هذا البرنامج بالنهوض بالوضع الصحي بجهة قابس بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وبتطوير المستشفيات المحلية الى مستشفيات جهوية، الى جانب دعم الجهة بطب الاختصاص وبالتجهيزات الطبية العصرية وتحسين خدمات مراكز الصحة الأساسية وتوفير الأدوية.كما وعدت بالعمل على النهوض بالوضع البيئي من خلال الإيقاف الفوري لسكب الفوسفوجيبس في البحر وبتفعيل مشاريع معالجة التلوث الهوائي والنهوض بأوضاع المحيط ومعالجة إشكالية تكدس الفواضل بجميع أنواعها.وتعهدت ايضا بتطوير خدمات النقل وبتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وبالعمل على تغيير المنوال التنموي لولاية قابس، وبتفعيل المشاريع المبرمجة في القطاع السياحي والنهوض بالصناعات التقليدية ودفع الصناعات النظيفة وتطوير الاستثمار في قطاع الفلاحة والخدمات، وبالنهوض بالتشغيل وبتطوير قطاعي الشباب والثقافة والعمل على توفير المرافق والاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها مياه الشرب.