البنك الاوروبي للاستثمار يمنح ''اندا تمويل'' قرضا بقيمة 5ر8 مليون أورو

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- منح البنك الأوروبي للاستثمار، مؤسسة التمويل الصغير "اندا تمويل" قرضا بقيمة 5ر8 مليون أورو (حوالي 26 مليون دينار).ويهدف هذا القرض الى دعم احداث المشاريع الصغرى وتعزيز الإدماج المالي في صفوف الشباب والنساء المتواجدين في المناطق الريفية المحرومة"، وفق بلاغ أصدره البنك الاوروبي للاستثمار، أمس الاثنين.وسيمكن هذا القرض من تحسين فرص الحصول على التمويل لأصحاب المشاريع الصغرى وتعزيز نمو هذه المشاريع الى جانب المحافظة على مواطن الشغل والمساهمة في النهوض بدور القطاع الخاص في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة ولاسيما في المناطق الريفية"، حسب ما أكده داريو سكانبياكو، نائب رئيس البنك.واعتبر رئيس مجلس ادارة "اندا تمويل" صلاح الدين العجيمي، ان هذا التمويل يؤكد علاقات الشراكة المتميزة التي تربط "اندا" بالبنك الاوروبي للاستثمار مشددا على ان هذه الاتفاقية تجدد الالتزام العميق بالإدماج المالي للفئات الهشة وتعزيز روح المبادرة الخاصة من خلال تعزيز فرص النفاذ إلى القروض الصغيرة".وتم توقيع اتفاقية القرض في اطار "مبادرة المرونة الاقتصادية"، التي أطلقها البنك الاوروبي للاستثمار لدعم النمو المستدام والبنية التحتية الحيوية والتماسك الاجتماعي في بلدان الجوار الأوروبى وغرب البلقان.وتتمثل مهمة "اندا تمويل" في دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة في المناطق الريفية وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.ويمكن للموارد التي يوفرها البنك الاوروبي للاستثمار، تمويل أكثر من 26 الف مستفيد نهائي.