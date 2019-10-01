تشريعية 2019 / القصرين : القائمة المستقلة ''نحب نعيش'' تتعهد بمراجعة قانون الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة صغار الفلاحين

Mardi 01 Octobre 2019
وات - تتعهد القائمة المستقلة " نحب نعيش" المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين ضمن برنامجها الانتخابي القائم على جملة من العناصر المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصحة والتربية والنقل، بمراجعة قانون الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة صغار الفلاحين، وفق ما أفد به /وات/ رئيس القائمة عبد القادر الكشبوري.
وستعمل القائمة في صورة نيلها ثقة الناخبين في الإستحقاق البرلماني المقبل، حسب الكشبوري، على تنفيذ مختلف العناصر الواردة بالبرنامج على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون الإستثمار وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية لمساعدة صغار الفلاحين وتشجيعهم على العمل.
كما ستسعي القائمة إلى منح رخص لأصحاب النقل الريفي الجماعي " لواج " والنقل الفردي " تاكسي" المنتمين إلى المعتمديات ذات الكثافة السكانية العالية على غرار معتمديات فريانة وسبيطلة وتالة.
وتشمل عناصر البرنامج دعم أسطول الشركة الجهوية للنقل بالولاية وتجديد خط السكة الحديدية القصرين - سوسة وتفعيل المشاريع الكبرى المعطلة بالجهة سيما مشروع منطقة التبادل التجاري الحرّ بتلابت في فريانة ومشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعاني إلى جانب دعم المستشفى الجهوي بالقصرين بالتجهيزات والوسائل الضرورية للعمل وبأطباء الإختصاص وتفعيل مشاريع المستشفيات الجهوية المبرمجة بمعتمديات تالة وسبيبة وفريانة فضلا عن تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير النقل الريفي المدرسي.
وستعمل القائمة في صورة نيلها ثقة الناخبين في الإستحقاق البرلماني المقبل، حسب الكشبوري، على تنفيذ مختلف العناصر الواردة بالبرنامج على أرض الواقع خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون الإستثمار وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية لمساعدة صغار الفلاحين وتشجيعهم على العمل.
كما ستسعي القائمة إلى منح رخص لأصحاب النقل الريفي الجماعي " لواج " والنقل الفردي " تاكسي" المنتمين إلى المعتمديات ذات الكثافة السكانية العالية على غرار معتمديات فريانة وسبيطلة وتالة.
وتشمل عناصر البرنامج دعم أسطول الشركة الجهوية للنقل بالولاية وتجديد خط السكة الحديدية القصرين - سوسة وتفعيل المشاريع الكبرى المعطلة بالجهة سيما مشروع منطقة التبادل التجاري الحرّ بتلابت في فريانة ومشروع المركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعاني إلى جانب دعم المستشفى الجهوي بالقصرين بالتجهيزات والوسائل الضرورية للعمل وبأطباء الإختصاص وتفعيل مشاريع المستشفيات الجهوية المبرمجة بمعتمديات تالة وسبيبة وفريانة فضلا عن تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير النقل الريفي المدرسي.
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