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دورة نورسلطان 2 : مالك الجزيري في الدور الثاني

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
وات - يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في الدور الثاني لدورة نورسلطان 2 الكازاخستانية التي تقام من 30 سبتمبر الى 6 اكتوبر الجاري الفرنسي فابيان ريبول (المصنف 488 عالميا) غدا الاربعاء.

وكان الجزيري الذي تراجع 27 مركزا في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر امس الاثنين ليصبح في المركز 149 عالميا، اعفي من خوض الدور الاول.


يذكر ان الجزيري كان خرج الاسبوع الماضي من الدور ثمن النهائي لدورة اورليون الفرنسية بخسارته امام الفرنسي غريغوار بارير (المصنف 89 عالميا) بنتيجة 3-6 و2-6.

  
  
     
  
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