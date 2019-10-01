تشريعية 2019- القصرين : القائمة الحزبية ''حركة الشباب نحن لها'' تتعهد بالدفاع عن حقوق الجهة المفقودة في كل المجالات

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- تعهّد رئيس القائمة الحزبية " حركة الشباب نحن لها " محمد الطاهر البليلي بالدفاع عن حقوق ولاية القصرين المفقودة في كل المجالات وبالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المعطلة بالجهة وعلى تعصير القطاع الفلاحي ودعم الفلاح وتشجيعه على مزيد الإنتاج .وأضاف البليلي في تصريح لـ(وات) بأن قائمته ستعمل كذلك على تقسيم الأراضي الدولية المهملة على أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بعد تجهيزها بآبار عميقة مع تسهيل عملية حصولهم على قروض وتشجيعهم على تربية الماشية بطرق عصرية مع تبسيط الإجراءات الادارية الخاصة ببعث مصانع لتحويل الإنتاج الحيوانى .والتزم أيضا بالعمل على تجديد أسطول النقل ودعمه بكفاءات شبابية مع ربط الولاية بجهة الساحل عبر تجديد خط السكة الحديدية القصرين - سوسة لما له من دور كبير في جلب المستثمرين وتسهيل نقل المسافرين إلى جانب توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التربوية مع توفير النقل المدرس الريفي وإحداث مناطق صناعية جديدة لجلب المستثمرين وتحسين البنية التحتية المهترئة من طرقات ومسالك لتسهيل تنقل المواطنين وفك عزلة المناطق الريفية.