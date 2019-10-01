Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Salamtek Bid Allah  

تشريعية 2019- القصرين : القائمة الحزبية ''حركة الشباب نحن لها'' تتعهد بالدفاع عن حقوق الجهة المفقودة في كل المجالات

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
وات - تعهّد رئيس القائمة الحزبية " حركة الشباب نحن لها " محمد الطاهر البليلي بالدفاع عن حقوق ولاية القصرين المفقودة في كل المجالات وبالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المعطلة بالجهة وعلى تعصير القطاع الفلاحي ودعم الفلاح وتشجيعه على مزيد الإنتاج .

وأضاف البليلي في تصريح لـ(وات) بأن قائمته ستعمل كذلك على تقسيم الأراضي الدولية المهملة على أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بعد تجهيزها بآبار عميقة مع تسهيل عملية حصولهم على قروض وتشجيعهم على تربية الماشية بطرق عصرية مع تبسيط الإجراءات الادارية الخاصة ببعث مصانع لتحويل الإنتاج الحيوانى .


والتزم أيضا بالعمل على تجديد أسطول النقل ودعمه بكفاءات شبابية مع ربط الولاية بجهة الساحل عبر تجديد خط السكة الحديدية القصرين - سوسة لما له من دور كبير في جلب المستثمرين وتسهيل نقل المسافرين إلى جانب توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التربوية مع توفير النقل المدرس الريفي وإحداث مناطق صناعية جديدة لجلب المستثمرين وتحسين البنية التحتية المهترئة من طرقات ومسالك لتسهيل تنقل المواطنين وفك عزلة المناطق الريفية.

  
  
     
  
cadre-3d71ab8fbc2f72a662420bbd65d161c9-2019-10-01 17:10:48






0 de 0 commentaires pour l'article 190160



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 | 2 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:31 12:16 06:14 04:48
27°
 27° % 54 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2330°-2224°-2026°-1928°-18
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569947615|190160 328|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires