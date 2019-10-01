أسبوع السينما الإيطالية من 2 إلى 6 أكتوبر بمدينة الثقافة

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- يستضيف المركز الوطني للسينما والصورة انطلاقا من الأربعاء 2 أكتوبر الدورة الثانية لأسبوع السينما الإيطالية المعاصرة لتتواصل إلى غاية يوم 6 من الشهر الحالي.ويتابع المولعون بالفن السابع، بالمناسبة، دروسا في السينما (ماستر كلاس) أيام 3 و4 و5 أكتوبر انطلاقا من العاشرة صباحا وذلك بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة.الدرس الأول سيكون يوم الخميس مع "أنريكا باربانو" المشرفة على الملابس في فيلم "أنا ميا" (Io sono Mia) لريكاردو دونا الذي سيعرض في اليوم نفسه انطلاقا من السادسة مساء بقاعة الطاهر شريعة.و"أنريكا باربانو" هي مصممة أزياء تعمل في مجالات السينما، التلفزيون والمسرح. تعيش في روما ومختصة في تصميم الأزياء والملابس.بداياتها الفنية تعود إلى سنة 1982 تاريخ انطلاق عملها في الإشراف على أزياء الممثلين الرئيسيين وتحمل في رصيدها اليوم ما يزيد عن خمسين فيلما إيطاليا وعالميا.أما الدرس الثاني يوم الجمعة فسيقدمه "روبيرتو باربرياني" مركّب فيلم "مسألة خاصة" للأخوين "تافياني" الذي سيتم عرضه في اليوم نفسه انطلاقا من السادسة والنصف مساء بقاعة الطاهر شريعة كذلك.وكان "روبيرتو باربرياني" تعامل مع "أرسن ويليس" في عملية تركيب السلسة الوثائقية الإسبانية "على أرض دون كيشوت" (Nella terra di Don Quijote).أما تجربته مع الأخوين "تافياتي" فقد انطلقت منذ 1968 وهي مستمرة إلى اليوم، إذ أشرف على عملية مونتاج جميع أفلامهما: Sotto il segno dello scorpione, San Michele aveva un gallo, Allonsanfàn, Padre padrone ويصنف "روبيرتو باربرياني" اليوم من بين 100 سينمائيا إيطاليا تحصل على وسام الاستحقاق الصنف الأول من الجمهورية الإيطالية 1995 وتختتم هذه الدروس يوم السبت مع المخرجة "كوستانزا كواتريغليو" صاحبة فيلم "كأنه ابني" (Sembra mio figlio) الذي سيعرض في اليوم نفسه انطلاقا من السادسة مساء بقاعة شريعة ويتجلى عشق "كوستانزا كواتريغليو" للسينما منذ بداياتها مع الأفلام الوثائقية: بcosaimale"" الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان تورينو السينمائي 2000، " L'insonnia di Devi" (2001)، "Il mondo addosso" (مهرجان روما 2006)،"Il mio cuore umano" (احتفالية خاصة بمهرجان لوكارنو 2009) .