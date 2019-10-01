تشريعية 2019/ ياسين إبراهيم في بن عروس: نحتاج إلى تغيير في العقل السياسي كي يتحول الحزب إلى حزب خدمات

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- قال رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم، لدى إشرافه، مساء الاثنين، على اجتماع عام للحزب في ولاية بن عروس، "إن العمل السياسي يحتاج إلى تغيير في المفاهيم ليتحول الحزب السياسي الى حزب خدمات يسعى فعليا لتغيير الواقع وتلبية احتياجات الناس والدفاع عن قضاياهم واشكالياتهم، بعيدا عن الشعارات والوعود الفضفاضة".وأضاف إبراهيم، خلال هذا الاجتماع المنتظم في إطار الحملة الانتخابية لقائمة حزبه المترشحة في دائرة بن عروس، أن "الفعل السياسي يحتاج كذلك إلى تغيير في طرائق العمل، حتى لا تفقد السياسة معناها وتتقلص ثقة الناس في السياسيين"، موضحا أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية "وضعت على المحك ثقة المواطنين في الأحزاب وفي البرامج والوعود الانتخابية المقدمة طيلة السنوات الماضية".وكان الاجتماع الذي احتضنته القاعة الكبرى ببلدية مقرين وحضره ممثلو الحزب في مختلف محليات الجهة، فرصة للتعريف ببرنامج الحزب وبأعضاء القائمة، حيث استعرض رئيس القائمة، وليد بلاغة، الأولويات التي يطرحها "آفاق تونس" في حال فوزه بثقة الناخبين، والتي تتمثل بالخصوص في تعزيز منظومة التكوين المهني وتشبيكها مع مسار التربية والتعليم في إطار منظومة متكاملة لاستيعاب كل الطاقات الشبابية حتى تستجيب لسوق الشغل واحتياجات المؤسسة الصناعية.كما تتمثل هذه الأولويات في فض إشكالية التنقل داخل الجهة، وإحداث خطوط تشبيك جديدة بين مختلف جهات الولاية وربطها مع بعضها وبالمناطق الصناعية، وإعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي، ومساعدة الفلاحين على تجاوز الإشكاليات المتراكمة، والسعي الى إيجاد حلول عملية لمشكلة التلوث البحري.