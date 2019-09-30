نابل: وفاة عضو بالقائمة المستقلة ''الكفاح'' ومدير حملتها الانتخابية إثر حادث مرور

Lundi 30 Septembre 2019
وات - جد بعد ظهر اليوم الاثنين، حادث مرور، نتج عنه وفاة عضو بالقائمة المستقلة "الكفاح"، المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 1، ومدير حملتها، وفق ما أكده رئيس القائمة، محمود بن رجب.
وأوضح بن رجب في تصريح ل(وات)، أن صورة الحادث تتمثل في انقلاب السيارة التي كانت تقل عضو القائمة، معاوية الدريدي، ومدير حملتها، حسين الجدي، نتيجة اصطدامها بمخفض السرعة بمنطقة العيايدة من معتمدة قربة.
وأوضح بن رجب في تصريح ل(وات)، أن صورة الحادث تتمثل في انقلاب السيارة التي كانت تقل عضو القائمة، معاوية الدريدي، ومدير حملتها، حسين الجدي، نتيجة اصطدامها بمخفض السرعة بمنطقة العيايدة من معتمدة قربة.
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