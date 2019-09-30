تشريعية 2019-صفاقس 2: قائمة البديل التونسي تقترح ''إحداث ثلاث مؤسسات تنموية كبرى كآليات ضرورية لتفعيل اللامركزية'' في صفاقس

Lundi 30 Septembre 2019
وات - اقترحت قائمة البديل التونسي المترشحة للانتخابات التشريعية على دائرة صفاقس2، "إحداث ثلاث مؤسسات تنموية كبرى كآليات ضرورية لتفعيل اللامركزية" في صفاقس، فضلا عن مجموعة من البرامج والإجراءات التي من شأنها جلب المستثمرين وإقبالهم على تنفيذ المشاريع التنموية بالجهة، وفق ما صرح به رئيس القائمة، عبد الجليل قدورة، في إطار حملته الانتخابية لصحفي (وات) بالجهة.
وتتمثل الآليات الثلاثة التي تلتزم القائمة بالدفع باتجاه إحداثها في صورة نيل ثقة الناخبين وحجز مقاعد في المجلس البرلماني القادم، في وكالة جهوية للتنمية الجهوية ووكالة جهوية منظمة للنقل البري ووكالة للتعمير.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للقائمة على 6 محاور رئيسية مستوحى عدد منها من "عمل ضخم أنجزته جمعية بيت الخبرة طيلة سنوات ما بعد الثورة رفقة عدد من الجمعيات الأخرى والهياكل الاقتصادية"، بحسب تقديره.
وتتعهد القائمة ضمن المحور الثاني من برنامجها الانتخابي المتعلق بمسألة "ربط الجهة"، بربط معتمديات الولاية من جبنيانة إلى المحرس بطريق سريعة على طول 40 كيلومترا، ما من شأنها أن يساعد على خلق مناطق اقتصادية وصناعية وفلاحية وسياحية مع ربط صفاقس بالولايات المجاورة بالطرق السريعة وصولا إلى الجزائر.
كما يشتمل البرنامج الانتخابي على مجموعة أخرى من الإجراءات والمشاريع التي وضعت تحت عناوين رئيسية مثل "تنمية النقل واللوجيستيك" و"تحسين جودة الحياة" الذي يشمل تحسين الوضع البيئي والمنظومة الصحية والسياحة والمؤسسات الثقافية و"دعم القطب التكنولوجي ومنظومة التعليم والبحث العلمي" و"التهيئة والتعمير" من خلال تأهيل الأحياء الشعبية واستصلاح الساحل الجنوبي وإنجاز مشروع تبرورة.
هذا وتضمن برنامج الحملة الانتخابية لقائمة البديل التونسي بدائرة صفاقس2 سلسلة من اللقاءات المباشرة بالناخبين، حيث زار أعضاء من القائمة اليوم معتمدية المحرس وقبلها معتمدية الغريبة والمدينة العتيقة والأروقة ومعتمدية الصخيرة.
وتتمثل الآليات الثلاثة التي تلتزم القائمة بالدفع باتجاه إحداثها في صورة نيل ثقة الناخبين وحجز مقاعد في المجلس البرلماني القادم، في وكالة جهوية للتنمية الجهوية ووكالة جهوية منظمة للنقل البري ووكالة للتعمير.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للقائمة على 6 محاور رئيسية مستوحى عدد منها من "عمل ضخم أنجزته جمعية بيت الخبرة طيلة سنوات ما بعد الثورة رفقة عدد من الجمعيات الأخرى والهياكل الاقتصادية"، بحسب تقديره.
وتتعهد القائمة ضمن المحور الثاني من برنامجها الانتخابي المتعلق بمسألة "ربط الجهة"، بربط معتمديات الولاية من جبنيانة إلى المحرس بطريق سريعة على طول 40 كيلومترا، ما من شأنها أن يساعد على خلق مناطق اقتصادية وصناعية وفلاحية وسياحية مع ربط صفاقس بالولايات المجاورة بالطرق السريعة وصولا إلى الجزائر.
كما يشتمل البرنامج الانتخابي على مجموعة أخرى من الإجراءات والمشاريع التي وضعت تحت عناوين رئيسية مثل "تنمية النقل واللوجيستيك" و"تحسين جودة الحياة" الذي يشمل تحسين الوضع البيئي والمنظومة الصحية والسياحة والمؤسسات الثقافية و"دعم القطب التكنولوجي ومنظومة التعليم والبحث العلمي" و"التهيئة والتعمير" من خلال تأهيل الأحياء الشعبية واستصلاح الساحل الجنوبي وإنجاز مشروع تبرورة.
هذا وتضمن برنامج الحملة الانتخابية لقائمة البديل التونسي بدائرة صفاقس2 سلسلة من اللقاءات المباشرة بالناخبين، حيث زار أعضاء من القائمة اليوم معتمدية المحرس وقبلها معتمدية الغريبة والمدينة العتيقة والأروقة ومعتمدية الصخيرة.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)