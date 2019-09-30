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تشريعية 2019- زغوان: إعلان قائمة ثانية بدائرة زغوان عن انسحابها من سباق الانتخابات التشريعية

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - أعلنت القائمة الحزبية "هلموا لتونس" بدائرة زغوان، عن انسحابها من سباق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وفق ما أكده لـ(وات) اليوم الاثنين، رئيس القائمة، مصطفى بنموسى.

وحول اسباب انسحاب القائمة، أوضح ذات المصدر، الى أنها تعود إلى غياب التمويل العمومي وقلة الامكانيات المادية.


يشار إلى أن هذه القائمة هي الثانية التي تعلن انسحابها في نفس اليوم، بعد أن أعلنت القائمة الائتلافية "المستقلون الديمقراطيون" انسحابها من سباق التشريعية من جملة 53 قائمة مترشحة بدائرة زغوان (21 حزبية و21 مستقلة و11إئتلافية).

وذكر رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، عبد العزيز عجال، أن لا علم للهيئة بهذه الانسحابات ولم تتلق أي إشعار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي انسحاب يأتي بعد تاريخ 29 أوت 2019 يعتبر لاغيا ولا سند قانوني له، علما وانه تم إعلام كافة رؤساء القائمات بهذا القرار عند تقديم الترشحات.

  
  
     
  
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