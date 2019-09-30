تشريعية 2019- زغوان: إعلان قائمة ثانية بدائرة زغوان عن انسحابها من سباق الانتخابات التشريعية

Lundi 30 Septembre 2019
وات - أعلنت القائمة الحزبية "هلموا لتونس" بدائرة زغوان، عن انسحابها من سباق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وفق ما أكده لـ(وات) اليوم الاثنين، رئيس القائمة، مصطفى بنموسى.
وحول اسباب انسحاب القائمة، أوضح ذات المصدر، الى أنها تعود إلى غياب التمويل العمومي وقلة الامكانيات المادية.
يشار إلى أن هذه القائمة هي الثانية التي تعلن انسحابها في نفس اليوم، بعد أن أعلنت القائمة الائتلافية "المستقلون الديمقراطيون" انسحابها من سباق التشريعية من جملة 53 قائمة مترشحة بدائرة زغوان (21 حزبية و21 مستقلة و11إئتلافية).
وذكر رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، عبد العزيز عجال، أن لا علم للهيئة بهذه الانسحابات ولم تتلق أي إشعار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي انسحاب يأتي بعد تاريخ 29 أوت 2019 يعتبر لاغيا ولا سند قانوني له، علما وانه تم إعلام كافة رؤساء القائمات بهذا القرار عند تقديم الترشحات.
وحول اسباب انسحاب القائمة، أوضح ذات المصدر، الى أنها تعود إلى غياب التمويل العمومي وقلة الامكانيات المادية.
يشار إلى أن هذه القائمة هي الثانية التي تعلن انسحابها في نفس اليوم، بعد أن أعلنت القائمة الائتلافية "المستقلون الديمقراطيون" انسحابها من سباق التشريعية من جملة 53 قائمة مترشحة بدائرة زغوان (21 حزبية و21 مستقلة و11إئتلافية).
وذكر رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان، عبد العزيز عجال، أن لا علم للهيئة بهذه الانسحابات ولم تتلق أي إشعار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي انسحاب يأتي بعد تاريخ 29 أوت 2019 يعتبر لاغيا ولا سند قانوني له، علما وانه تم إعلام كافة رؤساء القائمات بهذا القرار عند تقديم الترشحات.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
24°
|24°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|26°-19
Follow @babnet_Tunisie
(200 327) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 151) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 417) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 413) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 104) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 026) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 157) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 678) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 544) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 617) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 949) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 898) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 648) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 293) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 232) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 001) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 482) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 169) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 072) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 905) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)