تشريعية 2019 - نابل 1: من أولويات قائمة ''حركة مشروع تونس'' النهوض بالقطاع الفلاحي وتحويل الجهة إلى قطب سياحي

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة "حركة مشروع تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 1، هشام الحجري، إن برنامجه الانتخابي يرتكز على النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال توفير الدعم للعاملين في القطاع وإيجاد اسواق جديدة، بالإضافة إلى إحداث نقاط بيع قارة من المنتج الى المستهلك للتصدي للمضاربة.وأكد الحجري اليوم الاثنين على هامش تواصل حملته الانتخابية بمعتمدية الميدة من خلال القيام بتحركات ميدانية للتواصل المباشر بالمواطنين، على تطوير الفلاحة البيولوجية، مبرزا اهمية الدفاع عن مسألة تفعيل الراحة البيولوجية وجراية التقاعد للعاملين في قطاع الصيد البحري.وتعهد الحجري بالنهوض بالمجال السياحي وتحويل ولاية نابل إلى قطب سياحي من خلال استغلال الشريط الساحلي وتنشيط السياحة الإيكولوجية وإنشاء ميناء ترفيهي بشمال الولاية.وبين أن قائمة حركة مشروع تونس ستعمل في حال فوزها في المحطة الانتخابية القادمة على التصدي للجريمة وتعزيز الأمن بالجهة.