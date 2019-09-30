تشريعية 2019/مدنين: القائمات المترشحة توسع، في الاسبوع الاخير من الحملة، مجالات تحركها

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- وسعت عديد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بمدنين في الاسبوع الاخير من الحملة مجالات تحركها بين الاحياء والقرى والمدن وداخل الاسواق من اجل استقطاب اكبر عدد من الاصوات يوم 6 أكتوبر القادم.وتفاوت نشاط القائمات من حيث التحركات والاتصال المباشر بالمواطنين، وقد برزت، بالخصوص، قائمات حركة النهضة وحركة الشعب والقائمة المستقلة الوفاء والاصلاح والبديل التونسي وتحيا تونس والتيار الديمقراطي .وبدات في هذا الاسبوع الاخير حركة مشروع تونس في تكثيف نشاطها التواصلي وتوزيع مطوياتها الانتخابية وهو توجه اعتبره رئيس القائمة، مراد بعزيز، أمرا عاديا ، مشيرا إلى من أبرز ملامح برنامجه الانتخابي احداث بنك للجهات لمساعدة اصحاب الشهائد العليا، واحداث مثال مديري خاص بجزيرة جربة، وتهيئة منطقة خاصة بالصناعات الذكية والنظيفة، والتسريع في انجاز منطقة حرة ببن قردان، وفتح مجال الطيران للمنافسة ودعم اسطول بطاحات جربة، واحداث خط للسكة الحديدية بين قابس وجرجيس عبر مدنين، الى جانب احداث مجلس اعلى للسياحة وايجاد حل جذري للنفايات بجربة.كما بدات قائمة حزب الامل في التحرك وذلك عبر بالاتصال المباشر دون ان تعتمد على تركيز الخيمات الدعائية او الاجتماعات الشعبية بسبب محدودية الامكانيات، وفق رئيسها محمد لسود، الذي اشار في حديثه عن برنامجه الى الدفع نحو تنفيذ المشروع الصيني بكل مكوناته، وحل مشكل النفايات بجربة، وخوصصة بطاحات جربة، وتفعيل القطب التكنولوجي، وإنشاء قطب جامعي بمدنين في عدة مجالات ومنها الطب والحقوق والفنون والاداب، إلى جانب تشجيع الفلاحة المصنعة بسيدي مخلوف، وبعث القرية الشمسية ببني خداش، وإدراج المنطقة في المسلك السياحي، ومراجعة وضعية استغلال سبخة العذيبات ببن قردان، وتفعيل المنطقة اللوجستية بها .واتجهت قائمات مستقلة أخرى الى ان تكثف تواجدها في هذه الايام الاخيرة من الحملة على غرار مستقبل تنموي واعد وصوت المستقبل الحر ومدنين افضل وصوت الاهالي التي قدمت عدة تعهدات من اجل غد أفضل للجهة وفق رئيسها عبد السلام الرقاد، ومنها العمل على تسريع النظر في المشاريع المعطلة بالجهة كالمشروع الصيني والمنطقة اللوجستية والمناطق الصناعية، وبعث معبر حدودي تجاري مع ليبيا.ويركز مشروع قائمة مدنين افضل، من جانبه، على اعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة والعناية بصغار الفلاحين ومربي المواشي وهيكلة التجارة وادماج السياحة في واقعها الثقافي والاقتصادي واستقطاب المشاريع الصناعية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية العالية .كما يتضمن برنامج هذه القائمة جهويا وفق رئيسها نصر الرقاد العمل على بحث حل لمشكل النفايات بجربة واحداث كلية الطب بمدنين وربط مدنين بالسكة الحديدية واحداث منصة تفاعلية بين المؤسسات البحثية والقطاعات التنموية.