تشريعية 2019/باجة: قائمة الاتحاد الديمقراطى الاجتماعي تتعهد بدفع المستثمرين الى بعث مشاريع خاصة فى كل المعتمديات

Lundi 30 Septembre 2019
وات - قال انيس كاهية رئيس قائمة الاتحاد الديمقراطى الاجتماعي بباجة المترشحة للانتخابات التشريعية بالجهة ان هدف قائمته دفع المستثمرين الى بعث المشاريع الخاصة فى كل المعتمديات، ودعم القطاع الخاص، معتبرا ان هذا القطاع هو القادر حاليا على توفير مواطن الشغل لخريجي الجامعات والعاطلين وإحياء المناطق الصناعية .
واكد كاهية في تصريح ل(وات) ان قائمته ترى أنه على الدولة التركيز على دورها الاجتماعي وأن تعتني بالمواطنيين وتبعث الامل فى نفوس الشباب، معتبرا أن إعادة تموقع الشركات الجهوية للاستثمار بالمناطق الداخلية هو الحل لازمة الشباب والبطالة.
وقال أن برنامج القائمة شخص صعوبات الجهة وهو يدعو الى تطوير الموارد المالية للشركات الجهوية، وترسيخ ثقافة الانتصاب للحساب الخاص، وإفراد الباعثين بمسار اداري خاص بهم يمكنهم من اختصار الاجال، والتوجه نحو ارساء المخاطب الوحيد المرافق للباعث، ومراجعة شروط التمويل والعمل على تمييز الجهة بتعميم الامتيازات الجبائية، وتعزيز رصيد الولاية من المناطق الصناعية.
وتتركب قائمة الاتحاد الديمقراطى الاجتماعي بباجة رقم 32 من ستة اعضاء وهم انيس كاهية وعزة شكري ومراد حميدى وزهرة عزعوزى وسامي العامري وكريمة الحمراوى.
واكد كاهية في تصريح ل(وات) ان قائمته ترى أنه على الدولة التركيز على دورها الاجتماعي وأن تعتني بالمواطنيين وتبعث الامل فى نفوس الشباب، معتبرا أن إعادة تموقع الشركات الجهوية للاستثمار بالمناطق الداخلية هو الحل لازمة الشباب والبطالة.
وقال أن برنامج القائمة شخص صعوبات الجهة وهو يدعو الى تطوير الموارد المالية للشركات الجهوية، وترسيخ ثقافة الانتصاب للحساب الخاص، وإفراد الباعثين بمسار اداري خاص بهم يمكنهم من اختصار الاجال، والتوجه نحو ارساء المخاطب الوحيد المرافق للباعث، ومراجعة شروط التمويل والعمل على تمييز الجهة بتعميم الامتيازات الجبائية، وتعزيز رصيد الولاية من المناطق الصناعية.
وتتركب قائمة الاتحاد الديمقراطى الاجتماعي بباجة رقم 32 من ستة اعضاء وهم انيس كاهية وعزة شكري ومراد حميدى وزهرة عزعوزى وسامي العامري وكريمة الحمراوى.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)