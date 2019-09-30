تشريعية 2019/صفاقس1: قائمات حزب ''تحيا تونس'' و''البديل التونسي'' و''حركة شباب تونس الوطني'' تواصل حملاتها

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- تعهدت قائمة "تحيا تونس" الحزبية المترشحة عن دائرة صفاقس1 للمجلس النيابي القادم خلال زيارة ميدانية اداها اعضاؤها، اليوم الاثنين، الى منطقة الغرابة ولعديد المناطق المجاورة التابعة لمعتمدية الحنشة في اطار اليوم السابع عشر من حملة الانتخابات التشريعية بمزيد العمل على "تحسين ظروف العيش بهذه المناطق خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشراب وتطوير البنية الاساسية للمدارس وتوفير النقل الجماعي للتلاميذ للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، وتوسيع المنطقة الصناعية في الغرابة بما يوفر فرص التشغيل للشباب، وتحسين الوضع الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل" وفق ما افاد به (وات) رئيس القائمة "محمد كمال الحاج ساسي .من جهتها، تراهن قائمة حزب "البديل التونسي" في حال نيلها ثقة الشعب وحصولها على مقعد بمجلس نواب الشعب المرتقب حسب ما اكده رئيس قائمة صفاقس1 "حسان شعبان" على " نقل محطة الارتال من وسط مدينة صفاقس للحد من الاختناق المروري، وإعطاء دفع لمشروع تبرورة، والاسراع بانجاز الطريق الحزامية رقم 40 التي من شانها ان تربط كافة معتمديات صفاقس، وإخراج أسواق الجملة نحو المعتمديات، وتعبيد المسالك الفلاحية والاسراع باحداث وحدات تحلية المياه وتعصير الفلاحة مع تثمين المنتوج الفلاحي التونسي، وتشجيع الشباب الحاملين للشهادات العليا على الاستثمار في القطاع الفلاحي.واعتمد اعضاء قائمة حزب "البديل التونسي" في نشاطهم خلال اليوم السابع عشر من الحملة التشريعية على تركيز خيمتين دعائيتين والتواصل المباشر مع المواطنين ومدهم بمطويات تعرف ببرنامجهم الانتخابي وذلك في منطقة الشيحية وطريق المهدية كلم 6 .وبدورها ركز اعضاء قائمة "حركة شباب تونس الوطني" ذات الصبغة الحزبية نشاطهم الدعائي اليوم على القيام بزيارة ميدانية الى معتمدية منزل شاكر حيث تواصلوا مباشرة مع المواطنين وشرحوا لهم برنامجهم الانتخابي الذي يلتزم اساسا ب"تركيز آبار ارتوازية في بعض المناطق الداخلية الفلاحية التابعة لدائرة صفاقس1 ، ومراجعة القانون الخاص بامكانية انشاء ابار عميقة في المناطق الفلاحية التي تقوم اساسا على الزراعات البعلية، والعمل على تطوير المدارس والمعاهد الريفية بما يرتقي بها الى مستوى المدرسة الرقمية، وتوفير وسائل النقل الجماعي للتلاميذ بها للحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم وتحسين البنية الاساسية لمراكز الصحة الاساسية وتعميمها في الارياف" وفق ما افادت به رئيسة القائمة "محبوبة بن فرح" صحفية (وات) بصفاقس.